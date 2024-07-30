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В Казани выпал град - РИА Новости, 30.07.2024
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15:23 30.07.2024 (обновлено: 16:49 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/kazan-1962942806.html
В Казани выпал град
В Казани выпал град - РИА Новости, 30.07.2024
В Казани выпал град
Ливень с градом прошел в Казани во вторник днем, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T15:23
2024-07-30T16:49
общество
казань
россия
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КАЗАНЬ, 30 июл - РИА Новости. Ливень с градом прошел в Казани во вторник днем, передает корреспондент РИА Новости. Сильный ветер, ливень и обильный град, отдельные экземпляры которого по размеру превосходили крупную вишню, накрыли Казань примерно в 14.40. Уже через 15 минут снова вышло солнце. Ранее ГУМЧС России по Татарстану распространило штормовое предупреждение. Согласно ему с 22.00 часов 30 июля до 21.00 часа 31 июля в Татарстане при прохождении активных атмосферных фронтов местами ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра 15-20 метров в секунду, локально до 24 метров в секунду, сильные дожди и ливни, локально град.
https://ria.ru/20240719/moskva-1960624808.html
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Сильный ливень с градом в Казани
Почти зимняя картинка из Казани: в городе прошел сильный ливень с градом, некоторые улицы оказались затоплены
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общество, казань, россия
Общество, Казань, Россия
В Казани выпал град

Сильный ветер и обильный град накрыли Казань во вторник днем

Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 30 июл - РИА Новости. Ливень с градом прошел в Казани во вторник днем, передает корреспондент РИА Новости.
Сильный ветер, ливень и обильный град, отдельные экземпляры которого по размеру превосходили крупную вишню, накрыли Казань примерно в 14.40. Уже через 15 минут снова вышло солнце.
Ранее ГУМЧС России по Татарстану распространило штормовое предупреждение. Согласно ему с 22.00 часов 30 июля до 21.00 часа 31 июля в Татарстане при прохождении активных атмосферных фронтов местами ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра 15-20 метров в секунду, локально до 24 метров в секунду, сильные дожди и ливни, локально град.
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