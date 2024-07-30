https://ria.ru/20240730/kazan-1962942806.html

В Казани выпал град

В Казани выпал град - РИА Новости, 30.07.2024

В Казани выпал град

Ливень с градом прошел в Казани во вторник днем, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T15:23

2024-07-30T15:23

2024-07-30T16:49

общество

казань

россия

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КАЗАНЬ, 30 июл - РИА Новости. Ливень с градом прошел в Казани во вторник днем, передает корреспондент РИА Новости. Сильный ветер, ливень и обильный град, отдельные экземпляры которого по размеру превосходили крупную вишню, накрыли Казань примерно в 14.40. Уже через 15 минут снова вышло солнце. Ранее ГУМЧС России по Татарстану распространило штормовое предупреждение. Согласно ему с 22.00 часов 30 июля до 21.00 часа 31 июля в Татарстане при прохождении активных атмосферных фронтов местами ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра 15-20 метров в секунду, локально до 24 метров в секунду, сильные дожди и ливни, локально град.

https://ria.ru/20240719/moskva-1960624808.html

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Сильный ливень с градом в Казани Почти зимняя картинка из Казани: в городе прошел сильный ливень с градом, некоторые улицы оказались затоплены 2024-07-30T15:23 true PT0M12S

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общество, казань, россия