https://ria.ru/20240730/karakas-1963029298.html

Сторонники Мадуро начали собираться на улицах Каракаса

Сторонники Мадуро начали собираться на улицах Каракаса - РИА Новости, 30.07.2024

Сторонники Мадуро начали собираться на улицах Каракаса

Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро начинают собираться на улицах Каракаса, чтобы выразить поддержку итогам выборов главы государства, передает... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T20:54

2024-07-30T20:54

2024-07-30T21:16

в мире

венесуэла

каракас

франция

николас мадуро

дмитрий песков

выборы президента венесуэлы — 2024

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КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро начинают собираться на улицах Каракаса, чтобы выразить поддержку итогам выборов главы государства, передает корреспондент РИА Новости. Люди большими группами прибывают к парку, расположенному в менее чем трёх километрах от центра города. Позднее они отправятся к президентскому дворцу Мирафлорес. "Меня сюда привели любовь к родине, желание защитить итоги выборов. Мы хотим мира", - сказала РИА Новости жительница Каракаса Франция Торреальба, пришедшая на акцию. "Мы защищаем государственные институты нашей страны, конституцию Венесуэлы и мир... Наш президент много раз призывал к диалогу, но все равно эта крайне правая оппозиция старается создать конфликт и конфронтацию между венесуэльцами ", - сказал в свою очередь Бетулио Рейес. Его поддерживает и житель Каракаса Андрес Элой Ансола. "Я хочу сказать всему миру, что здесь у нас есть конституция, которая позволяет нам решать проблемы между собой. Не надо верить всей этой пропаганде. Мы хотим мира", - сказал собеседник агентства. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Министр обороны сообщил о 48 пострадавших, один военный погиб. Почти 750 человек задержаны по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве после беспорядков, устроенных венесуэльской оппозицией, заявили, что она должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240730/protesty-1962874860.html

https://ria.ru/20240730/karakas-1962818127.html

венесуэла

каракас

франция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сторонники Мадуро на улицах Каракаса "Мы защищаем государственные институты нашей страны, конституцию Венесуэлы и мир". Сторонники Мадуро начинают собираться на улицах Каракаса, чтобы выразить поддержку итогам выборов главы государства, передает корреспондент РИА Новости. Люди большими группами прибывают к парку, расположенному в менее чем 3 километрах от центра города. Позднее они отправятся к президентскому дворцу Мирафлорес. 2024-07-30T20:54 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венесуэла, каракас, франция, николас мадуро, дмитрий песков, выборы президента венесуэлы — 2024