https://ria.ru/20240730/karakas-1963018808.html

Сторонники оппозиции продолжают собираться на митинг в центре Каракаса

Сторонники оппозиции продолжают собираться на митинг в центре Каракаса - РИА Новости, 30.07.2024

Сторонники оппозиции продолжают собираться на митинг в центре Каракаса

Растет число участников акции оппозиции в центре Каракаса, по наблюдениям корреспондента РИА Новости, площадь продолжает наполняться. Позже в столице страны... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T19:51

2024-07-30T19:51

2024-07-30T19:51

в мире

венесуэла

каракас

николас мадуро

выборы президента венесуэлы — 2024

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КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Растет число участников акции оппозиции в центре Каракаса, по наблюдениям корреспондента РИА Новости, площадь продолжает наполняться. Позже в столице страны запланированы марш и митинг в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, победившего на выборах 28 июля. Оппозиционеры продолжают прибывать как пешком, так и на мотоциклах. Собравшиеся требуют проверки и пересчёта голосов по каждому избирательному участку. В месте проведения митинга есть проблемы со связью, упала скорость интернета. Акция пока проходит мирно. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Власти сообщили о более 20 пострадавших военных, по меньшей мере 15 человек задержаны за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве после беспорядков, устроенных венесуэльской оппозицией, заявили, что она должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240730/protesty-1962874860.html

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Протест оппозиции в центре Каракаса Венесуэльская оппозиция собралась на протест в центре Каракаса после ночных столкновений протестующих с силовиками, передает корреспондент РИА Новости. Около 2 тысяч человек собрались на проспекте Франсиско де Миранда в нескольких километрах от исторического центра города и президентского дворца. Акция проходит мирно, люди поют гимн Венесуэлы и размахивают флагами. Движение по проспекту фактически заблокировано. 2024-07-30T19:51 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венесуэла, каракас, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024