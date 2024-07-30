Сторонники оппозиции продолжают собираться на митинг в центре Каракаса

КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Растет число участников акции оппозиции в центре Каракаса, по наблюдениям корреспондента РИА Новости, площадь продолжает наполняться. Позже в столице страны запланированы марш и митинг в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, победившего на выборах 28 июля. Оппозиционеры продолжают прибывать как пешком, так и на мотоциклах. Собравшиеся требуют проверки и пересчёта голосов по каждому избирательному участку. В месте проведения митинга есть проблемы со связью, упала скорость интернета. Акция пока проходит мирно. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Власти сообщили о более 20 пострадавших военных, по меньшей мере 15 человек задержаны за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве после беспорядков, устроенных венесуэльской оппозицией, заявили, что она должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Протест оппозиции в центре Каракаса
Венесуэльская оппозиция собралась на протест в центре Каракаса после ночных столкновений протестующих с силовиками, передает корреспондент РИА Новости.
Около 2 тысяч человек собрались на проспекте Франсиско де Миранда в нескольких километрах от исторического центра города и президентского дворца.
Акция проходит мирно, люди поют гимн Венесуэлы и размахивают флагами. Движение по проспекту фактически заблокировано.
в мире, венесуэла, каракас, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Каракас, Николас Мадуро, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Сторонники оппозиции продолжают собираться на митинг в центре Каракаса
В центре Каракаса растет число участников акции венесуэльской оппозиции
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КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Растет число участников акции оппозиции в центре Каракаса, по наблюдениям корреспондента РИА Новости, площадь продолжает наполняться. Позже в столице страны запланированы марш и митинг в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, победившего на выборах 28 июля.
Оппозиционеры продолжают прибывать как пешком, так и на мотоциклах. Собравшиеся требуют проверки и пересчёта голосов по каждому избирательному участку. В месте проведения митинга есть проблемы со связью, упала скорость интернета.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Власти сообщили о более 20 пострадавших военных, по меньшей мере 15 человек задержаны за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве после беспорядков, устроенных венесуэльской оппозицией, заявили, что она должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФДмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
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