Венесуэльская оппозиция собралась на митинг в центре Каракаса

КАРАКАС, 30 июл — РИА Новости. Сторонники венесуэльской оппозиции собрались на акцию протеста в центре Каракаса, передает корреспондент РИА Новости. Около двух тысяч человек пришли на большой проспект Каракаса Франсиско де Миранда в нескольких километрах от исторического центра города и президентского дворца. Люди продолжают прибывать. Акция проходит мирно, люди поют гимн Венесуэлы и размахивают флагами. Движение по проспекту фактически заблокировано. На вторник также запланированы марш и митинг в поддержку президента республики Николаса Мадуро. Выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным главой государства на 2025-2031 годы.В понедельник в стране разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами. Власти сообщили о более 20 пострадавших военных, по меньшей мере 15 человек задержали за вандализм и дестабилизирующие действия. У них изъяли бензин, несколько коктейлей Молотова, ножи и камни.Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве иностранных государств в выборы и право народа на самоопределение. В свою очередь, Мадуро сравнил протесты в стране с цветными революциями.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
Протест оппозиции в центре Каракаса
Венесуэльская оппозиция собралась на протест в центре Каракаса после ночных столкновений протестующих с силовиками, передает корреспондент РИА Новости.
Около 2 тысяч человек собрались на проспекте Франсиско де Миранда в нескольких километрах от исторического центра города и президентского дворца.
Акция проходит мирно, люди поют гимн Венесуэлы и размахивают флагами. Движение по проспекту фактически заблокировано.
Акция проходит мирно, люди поют гимн Венесуэлы и размахивают флагами. Движение по проспекту фактически заблокировано.
На вторник также запланированы марш и митинг в поддержку президента республики Николаса Мадуро.
Выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным главой государства на 2025-2031 годы.
В понедельник в стране разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами. Власти сообщили о более 20 пострадавших военных, по меньшей мере 15 человек задержали за вандализм и дестабилизирующие действия. У них изъяли бензин, несколько коктейлей Молотова, ножи и камни.
Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве иностранных государств в выборы и право народа на самоопределение. В свою очередь, Мадуро сравнил протесты в стране с цветными революциями.
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