https://ria.ru/20240730/karakas-1963000701.html

Венесуэльская оппозиция собралась на митинг в центре Каракаса

Венесуэльская оппозиция собралась на митинг в центре Каракаса - РИА Новости, 30.07.2024

Венесуэльская оппозиция собралась на митинг в центре Каракаса

Сторонники венесуэльской оппозиции собрались на акцию протеста в центре Каракаса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T18:56

2024-07-30T18:56

2024-07-30T19:20

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каракас

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выборы президента венесуэлы — 2024

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КАРАКАС, 30 июл — РИА Новости. Сторонники венесуэльской оппозиции собрались на акцию протеста в центре Каракаса, передает корреспондент РИА Новости. Около двух тысяч человек пришли на большой проспект Каракаса Франсиско де Миранда в нескольких километрах от исторического центра города и президентского дворца. Люди продолжают прибывать. Акция проходит мирно, люди поют гимн Венесуэлы и размахивают флагами. Движение по проспекту фактически заблокировано. На вторник также запланированы марш и митинг в поддержку президента республики Николаса Мадуро. Выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным главой государства на 2025-2031 годы.В понедельник в стране разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами. Власти сообщили о более 20 пострадавших военных, по меньшей мере 15 человек задержали за вандализм и дестабилизирующие действия. У них изъяли бензин, несколько коктейлей Молотова, ножи и камни.Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве иностранных государств в выборы и право народа на самоопределение. В свою очередь, Мадуро сравнил протесты в стране с цветными революциями.

https://ria.ru/20240730/protesty-1962874860.html

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Протест оппозиции в центре Каракаса Венесуэльская оппозиция собралась на протест в центре Каракаса после ночных столкновений протестующих с силовиками, передает корреспондент РИА Новости. Около 2 тысяч человек собрались на проспекте Франсиско де Миранда в нескольких километрах от исторического центра города и президентского дворца. Акция проходит мирно, люди поют гимн Венесуэлы и размахивают флагами. Движение по проспекту фактически заблокировано. 2024-07-30T18:56 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венесуэла, каракас, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024