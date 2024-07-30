https://ria.ru/20240730/karakas-1962834866.html

Сотни протестующих пытались прорваться к посольству Аргентины в Каракасе

Сотни протестующих пытались прорваться к посольству Аргентины в Каракасе - РИА Новости, 30.07.2024

Сотни протестующих пытались прорваться к посольству Аргентины в Каракасе

Сотни протестующих после президентских выборов в Венесуэле пытались прорваться к посольству Аргентины в Каракасе, где укрывается группа оппозиционеров,... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T06:34

2024-07-30T06:34

2024-07-30T09:11

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КАРАКАС, 30 июл — РИА Новости. Сотни протестующих после президентских выборов в Венесуэле пытались прорваться к посольству Аргентины в Каракасе, где укрывается группа оппозиционеров, рассказал РИА Новости член делегации российских наблюдателей, депутат Государственной думы Алексей Волоцков. "Рядом (с российским посольством, где находились наблюдатели. — Прим. ред.) посольство Аргентины, и митингующие, большое количество, не одна сотня митингующих, пытались прорваться в посольство, потому что там находятся оппозиционеры, с которыми они хотели увидеться, наверное. Поток прошел в сторону посольства Аргентины. Ситуация стабилизировалась около часа назад — не слышно выкриков, лозунгов, стучания половниками и кастрюлями, которые были очень громкими. Слышно было, как люди собираются, сигналят и пытаются вытащить других людей за собой", — сообщил Волоцков. Протесты в Каракасе начались накануне после воскресного голосования, на котором победу одержал действующий президент Николас Мадуро. Согласно сообщениям в социальных сетях, беспорядками охвачены многие муниципалитеты столичной агломерации, а также другие штаты.В центре столицы, необычайно пустом для буднего дня и вечера, развернули подразделения полиции и национальной гвардии. Кордоны силовиков охраняли правительственные здания — избирком, парламент, а также подъезды к президентскому дворцу. Чтобы противостоять протестующим, на улицы города вышли не только силовики, но и поддерживающие правительство граждане с палками и арматурой, а также члены городского ополчения, которое называют "колективос" (colectivos) — это вооруженная народная милиция, которая, по словам некоторых местных жителей, плохо управляема и замечена в бандитизме.Ближе к вечеру, помимо куч горящего мусора, на дорогах появились подожженные покрышки. Протестующие, значительная часть которых передвигается на мотоциклах, оперативно меняют дислокацию при приближении силовиков или "колективос" и уезжают в соседний район. Большая часть горожан при этом остается в своих домах.В течение всего дня и вечера центр Каракаса наполнен грохотом алюминиевых кастрюль — это распространенная в регионе форма мирного протеста, cacerolazo. Этот шум периодически прерывают звуки стрельбы.В одном из мест столкновений, недалеко от здания Национальной ассамблеи, при стрельбе был слышен металлический лязг рикошета. Он может говорить об использовании летального оружия, но определить, кто и откуда стрелял, не удалось. По словам протестующих, это были "колективос".По наблюдениям корреспондента РИА Новости, силовики в различных местах вооружены газовыми гранатами и резиновыми дубинками, огнестрельного оружия у них не замечено.Одним из активных очагов протеста стал мост на проспекте Вооруженных сил, ведущий к президентскому дворцу Мирафлорес — полиция перекрыла его еще в середине дня, после чего на въезде на переправу начали жечь мусор и покрышки.На глазах корреспондента РИА Новости в сотрудников бросали коктейли Молотова и камни. Полиция в ответ применяет слезоточивый газ, но попыток рассеять толпу не наблюдается — силовики не двигаются с места.Протесты затронули не только столицу Венесуэлы. Так, столкновения с полицией произошли в штате Ла-Гуайра.По данным Министерства обороны Венесуэлы, во время беспорядков пострадали 23 военнослужащих. Некоторые из них получили огнестрельные ранения.Президент Николас Мадуро в своем обращении к нации обвинил оппозиционеров в развязывании гражданской войны в Венесуэле. Он анонсировал совместное заседание государственного совета и совета национальной безопасности во вторник.Кроме того, глава Национального собрания страны Хорхе Родригес сообщил о непрекращающейся хакерской атаке оппозиции на избирком. По его словам, именно хакеры не позволяют избирательному совету передать результаты полной обработки голосов. Позднее Родригес призвал граждан Венесуэлы выйти на манифестацию в защиту мира.Посольство России порекомендовало находящимся в Венесуэле россиянам не выходить на улицу и соблюдать меры безопасности. Дипмиссия не располагает данными об инцидентах с участием граждан России, сотрудники посольства и российские наблюдатели на выборах находятся в безопасности.Ранее Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Панама, Парагвай, Перу и Уругвай выступили с заявлением, в котором потребовали прозрачного подсчета голосов под контролем наблюдателей. Правительство Венесуэлы расценило это как вмешательство в выборы и право народа на самоопределение. Позднее Каракас объявил об отзыве своих дипломатов из стран, не признавших результаты выборов.

https://ria.ru/20240730/venesuela-1962837011.html

https://ria.ru/20240730/venesuela-1962834674.html

https://ria.ru/20240730/venesuela-1962833786.html

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Жгли покрышки и бросали зажигательные смеси: протесты оппозиции в Каракасе Жгли покрышки и бросали зажигательные смеси: протесты оппозиции в Каракасе 2024-07-30T06:34 true PT2M11S

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в мире, венесуэла, аргентина, каракас, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024