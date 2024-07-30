https://ria.ru/20240730/kadry-1962976383.html
Мишустин рассказал о задачах нацпроекта "Кадры"
Мишустин рассказал о задачах нацпроекта "Кадры" - РИА Новости, 30.07.2024
Мишустин рассказал о задачах нацпроекта "Кадры"
Мероприятия четырех федеральных проектов нацпроекта "Кадры" призваны в ближайшие шесть лет сбалансировать рынок труда в РФ, в них будут содержаться меры,... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T17:04
2024-07-30T17:04
2024-07-30T17:05
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мероприятия четырех федеральных проектов нацпроекта "Кадры" призваны в ближайшие шесть лет сбалансировать рынок труда в РФ, в них будут содержаться меры, направленные на сглаживание существующих дисбалансов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. На стратегической сессии по нацпроекту "Кадры" Мишустин отметил, что на фоне низкого, менее 3%, уровня безработицы на рынке труда есть диспропорции и дисбалансы. Предприятиям реального сектора нужны сотрудники, в первую очередь, инженерных специальностей, добавил он. "Реализация мероприятий четырех федеральных проектов - это "Управление рынком труда", "Образование для рынка труда", "Активные меры содействия занятости" и "Человек труда", которые войдут в новый национальный проект, призваны в ближайшие шесть лет серьезно увеличить вовлеченность наших граждан в занятость, ну и сбалансировать рынок труда", - сказал он. Мишустин отметил, что, прежде всего, надо сформировать гибкую и эффективную систему подготовки специалистов, ориентированную на запросы экономики.
https://ria.ru/20240724/putin-1961740488.html
https://ria.ru/20240711/kadry-1958831801.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о задачах нацпроекта "Кадры"
Мишустин: нацпроект "Кадры" призван сбалансировать рынок труда
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мероприятия четырех федеральных проектов нацпроекта "Кадры" призваны в ближайшие шесть лет сбалансировать рынок труда в РФ, в них будут содержаться меры, направленные на сглаживание существующих дисбалансов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
На стратегической сессии по нацпроекту "Кадры" Мишустин
отметил, что на фоне низкого, менее 3%, уровня безработицы на рынке труда есть диспропорции и дисбалансы. Предприятиям реального сектора нужны сотрудники, в первую очередь, инженерных специальностей, добавил он.
"Реализация мероприятий четырех федеральных проектов - это "Управление рынком труда", "Образование для рынка труда", "Активные меры содействия занятости" и "Человек труда", которые войдут в новый национальный проект, призваны в ближайшие шесть лет серьезно увеличить вовлеченность наших граждан в занятость, ну и сбалансировать рынок труда", - сказал он.
Мишустин отметил, что, прежде всего, надо сформировать гибкую и эффективную систему подготовки специалистов, ориентированную на запросы экономики.