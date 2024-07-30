https://ria.ru/20240730/kadry-1962976383.html

Мишустин рассказал о задачах нацпроекта "Кадры"

Мишустин рассказал о задачах нацпроекта "Кадры" - РИА Новости, 30.07.2024

Мишустин рассказал о задачах нацпроекта "Кадры"

Мероприятия четырех федеральных проектов нацпроекта "Кадры" призваны в ближайшие шесть лет сбалансировать рынок труда в РФ, в них будут содержаться меры,... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T17:04

2024-07-30T17:04

2024-07-30T17:05

экономика

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152492/81/1524928129_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_9bb8deb7b852013915b485e9f9be283b.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мероприятия четырех федеральных проектов нацпроекта "Кадры" призваны в ближайшие шесть лет сбалансировать рынок труда в РФ, в них будут содержаться меры, направленные на сглаживание существующих дисбалансов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. На стратегической сессии по нацпроекту "Кадры" Мишустин отметил, что на фоне низкого, менее 3%, уровня безработицы на рынке труда есть диспропорции и дисбалансы. Предприятиям реального сектора нужны сотрудники, в первую очередь, инженерных специальностей, добавил он. "Реализация мероприятий четырех федеральных проектов - это "Управление рынком труда", "Образование для рынка труда", "Активные меры содействия занятости" и "Человек труда", которые войдут в новый национальный проект, призваны в ближайшие шесть лет серьезно увеличить вовлеченность наших граждан в занятость, ну и сбалансировать рынок труда", - сказал он. Мишустин отметил, что, прежде всего, надо сформировать гибкую и эффективную систему подготовки специалистов, ориентированную на запросы экономики.

https://ria.ru/20240724/putin-1961740488.html

https://ria.ru/20240711/kadry-1958831801.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин