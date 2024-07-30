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В Израиле заявили, что "Хезболла" пересекла красную линию

В Израиле заявили, что "Хезболла" пересекла красную линию - РИА Новости, 30.07.2024

В Израиле заявили, что "Хезболла" пересекла красную линию

Министр обороны Израиля Йоав Галант на фоне заявления израильской армии об ударе по Бейруту заявил, что ливанское движение "Хезболлах" пересекло красную линию. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T20:54

2024-07-30T20:54

2024-07-30T20:54

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант на фоне заявления израильской армии об ударе по Бейруту заявил, что ливанское движение "Хезболлах" пересекло красную линию. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по Бейруту, целью был командир, "ответственный за убийство израильских гражданских". "Хезболлах" пересекло красную линию", - написал Галант в соцсети X.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году