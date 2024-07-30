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В Израиле заявили, что "Хезболла" пересекла красную линию
В Израиле заявили, что "Хезболла" пересекла красную линию - РИА Новости, 30.07.2024
В Израиле заявили, что "Хезболла" пересекла красную линию
Министр обороны Израиля Йоав Галант на фоне заявления израильской армии об ударе по Бейруту заявил, что ливанское движение "Хезболлах" пересекло красную линию. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T20:54
2024-07-30T20:54
2024-07-30T20:54
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израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант на фоне заявления израильской армии об ударе по Бейруту заявил, что ливанское движение "Хезболлах" пересекло красную линию. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по Бейруту, целью был командир, "ответственный за убийство израильских гражданских". "Хезболлах" пересекло красную линию", - написал Галант в соцсети X.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле заявили, что "Хезболла" пересекла красную линию
Министр обороны Израиля Галант заявил, что "Хезболлах" пересекла красную линию