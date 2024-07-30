https://ria.ru/20240730/izrail-1963018265.html

Армия Израиля зафиксировала около 15 пусков по северу страны из Ливана

Армия Израиля зафиксировала около 15 пусков по северу страны из Ливана - РИА Новости, 30.07.2024

Армия Израиля зафиксировала около 15 пусков по северу страны из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние несколько часов зафиксировала около 15 воздушных объектов, выпущенных с территории Ливана по северным районам страны, РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T19:46

2024-07-30T19:46

2024-07-30T19:46

в мире

израиль

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние несколько часов зафиксировала около 15 воздушных объектов, выпущенных с территории Ливана по северным районам страны, несколько снарядов были перехвачены системами ПВО, сообщений о пострадавших не поступало, сообщила во вторник армейская пресс-служба. "За последние несколько часов было обнаружено 15 снарядов, выпущенных из Ливана в нескольких местах Верхней Галилеи. После сирен, прозвучавших в районе Верхней Галилеи, было обнаружено несколько БПЛА, выпущенных из Ливана по территории Израиля. Один из БПЛА упал в районе Бейт-Хиллель. Сообщений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Сообщается, что несколько пожарных бригад прибыли на север страны для тушения пожаров, возникших в результате обстрела. В пресс-службе отметили, что ВВС Израиля нанесли ответные удары по югу Ливана уничтожив наблюдательный пункт, объекты инфраструктуры шиитского ливанского движения "Хезболлах" и места, откуда совершались запуски снарядов по северу Израиля. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля

https://ria.ru/20240730/livan-1962838992.html

https://ria.ru/20240729/konflikt-1962806683.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)