https://ria.ru/20240730/izrail-1963018265.html
Армия Израиля зафиксировала около 15 пусков по северу страны из Ливана
Армия Израиля зафиксировала около 15 пусков по северу страны из Ливана - РИА Новости, 30.07.2024
Армия Израиля зафиксировала около 15 пусков по северу страны из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние несколько часов зафиксировала около 15 воздушных объектов, выпущенных с территории Ливана по северным районам страны, РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T19:46
2024-07-30T19:46
2024-07-30T19:46
в мире
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хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние несколько часов зафиксировала около 15 воздушных объектов, выпущенных с территории Ливана по северным районам страны, несколько снарядов были перехвачены системами ПВО, сообщений о пострадавших не поступало, сообщила во вторник армейская пресс-служба. "За последние несколько часов было обнаружено 15 снарядов, выпущенных из Ливана в нескольких местах Верхней Галилеи. После сирен, прозвучавших в районе Верхней Галилеи, было обнаружено несколько БПЛА, выпущенных из Ливана по территории Израиля. Один из БПЛА упал в районе Бейт-Хиллель. Сообщений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Сообщается, что несколько пожарных бригад прибыли на север страны для тушения пожаров, возникших в результате обстрела. В пресс-службе отметили, что ВВС Израиля нанесли ответные удары по югу Ливана уничтожив наблюдательный пункт, объекты инфраструктуры шиитского ливанского движения "Хезболлах" и места, откуда совершались запуски снарядов по северу Израиля. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля
https://ria.ru/20240730/livan-1962838992.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Армия Израиля зафиксировала около 15 пусков по северу страны из Ливана
ЦАХАЛ зафиксировал около 15 объектов, выпущенных из Ливана по северу Израиля
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние несколько часов зафиксировала около 15 воздушных объектов, выпущенных с территории Ливана по северным районам страны, несколько снарядов были перехвачены системами ПВО, сообщений о пострадавших не поступало, сообщила во вторник армейская пресс-служба.
"За последние несколько часов было обнаружено 15 снарядов, выпущенных из Ливана в нескольких местах Верхней Галилеи. После сирен, прозвучавших в районе Верхней Галилеи, было обнаружено несколько БПЛА, выпущенных из Ливана по территории Израиля. Один из БПЛА упал в районе Бейт-Хиллель. Сообщений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Сообщается, что несколько пожарных бригад прибыли на север страны для тушения пожаров, возникших в результате обстрела. В пресс-службе отметили, что ВВС Израиля нанесли ответные удары по югу Ливана уничтожив наблюдательный пункт, объекты инфраструктуры шиитского ливанского движения "Хезболлах
" и места, откуда совершались запуски снарядов по северу Израиля.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля