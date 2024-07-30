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Израиль зафиксировал около десяти ракетных запусков из Ливана - РИА Новости, 30.07.2024
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16:34 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/izrail-1962967674.html
Израиль зафиксировал около десяти ракетных запусков из Ливана
Израиль зафиксировал около десяти ракетных запусков из Ливана - РИА Новости, 30.07.2024
Израиль зафиксировал около десяти ракетных запусков из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 10 ракетных запусков со стороны Ливана по северным территориям Израиля, большинство из ракет были перехвачены... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:34
2024-07-30T16:34
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 10 ракетных запусков со стороны Ливана по северным территориям Израиля, большинство из ракет были перехвачены системами ПВО, сообщила во вторник пресс-служба армии. "После сирены, прозвучавшей в районе Верхней Галилеи, около 10 снарядов попали из Ливана на израильскую территорию, большинство из них были перехвачены. В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по источникам огня", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Ранее представители израильской скорой помощи (MDA) заявили, что мужчина в возрасте 30 лет скончался от ранений, полученных в результате ракетного обстрела в поселке А-Гошрим в Верхней Галилее. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240730/izrail-1962898385.html
https://ria.ru/20240730/livan-1962838992.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль зафиксировал около десяти ракетных запусков из Ливана

ЦАХАЛ зафиксировала около десяти ракетных запусков из Ливана по северу Израиля

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты
Израильские солдаты - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 10 ракетных запусков со стороны Ливана по северным территориям Израиля, большинство из ракет были перехвачены системами ПВО, сообщила во вторник пресс-служба армии.
"После сирены, прозвучавшей в районе Верхней Галилеи, около 10 снарядов попали из Ливана на израильскую территорию, большинство из них были перехвачены. В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по источникам огня", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
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Вчера, 12:50
Ранее представители израильской скорой помощи (MDA) заявили, что мужчина в возрасте 30 лет скончался от ранений, полученных в результате ракетного обстрела в поселке А-Гошрим в Верхней Галилее.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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В миреИзраильЛиванХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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