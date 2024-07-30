https://ria.ru/20240730/ischeznovenie-1962836323.html
В Приморье завели дело после исчезновения семилетнего мальчика
В Приморье завели дело после исчезновения семилетнего мальчика - РИА Новости, 30.07.2024
В Приморье завели дело после исчезновения семилетнего мальчика
Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения семилетнего мальчика, который пропал 26 июля, отдыхая на пляже в Приморье с семьей, сообщил РИА... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T06:59
2024-07-30T06:59
2024-07-30T06:59
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения семилетнего мальчика, который пропал 26 июля, отдыхая на пляже в Приморье с семьей, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ. Ребенок пропал 26 июля в районе бухты Безымянная в поселке Дунай. Полиция сообщала, что отец с двумя детьми приехал отдыхать в палаточном лагере, в течение дня его сын играл с другими детьми, плавал в мелководной речке, которая впадает в море. Ребенок находился под присмотром взрослых. На несколько минут 44-летний мужчина упустил сына из поля зрения, а когда вернулся к водоему, мальчик пропал. Одна из находящихся на пляже девушка сказала, что видела зеленый плавательный круг в открытом море. Ребенка ищут спасатели, полицейские и волонтеры. "Возбуждено уголовное дело по статье 105 ("Убийство")", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
В Приморье завели дело после исчезновения семилетнего мальчика
СК возбудил дело после исчезновения семилетнего мальчика на пляже в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 30 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения семилетнего мальчика, который пропал 26 июля, отдыхая на пляже в Приморье с семьей, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
Ребенок пропал 26 июля в районе бухты Безымянная в поселке Дунай. Полиция сообщала, что отец с двумя детьми приехал отдыхать в палаточном лагере, в течение дня его сын играл с другими детьми, плавал в мелководной речке, которая впадает в море. Ребенок находился под присмотром взрослых. На несколько минут 44-летний мужчина упустил сына из поля зрения, а когда вернулся к водоему, мальчик пропал. Одна из находящихся на пляже девушка сказала, что видела зеленый плавательный круг в открытом море. Ребенка ищут спасатели, полицейские и волонтеры.
"Возбуждено уголовное дело по статье 105 ("Убийство")", - сказал собеседник агентства.