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Иран отверг заявления США о вмешательстве в американские выборы - РИА Новости, 30.07.2024
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09:37 30.07.2024 (обновлено: 09:58 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/iran-1962850205.html
Иран отверг заявления США о вмешательстве в американские выборы
Иран отверг заявления США о вмешательстве в американские выборы - РИА Новости, 30.07.2024
Иран отверг заявления США о вмешательстве в американские выборы
Миссия Ирана в ООН в Нью-Йорке отвергла заявления разведки США, касающиеся якобы вмешательства Тегерана в ход предстоящих выборов в Штатах, передает агентство... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T09:37
2024-07-30T09:58
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ТЕГЕРАН, 30 июл – РИА Новости. Миссия Ирана в ООН в Нью-Йорке отвергла заявления разведки США, касающиеся якобы вмешательства Тегерана в ход предстоящих выборов в Штатах, передает агентство IRNA."У Ирана нет никакой цели и деятельности, направленной на оказание влияния на выборы в США. Большая часть этих обвинений выдвигается в рамках психологических действий по приданию искусственного оживления избирательным кампаниям", - приводит слова заявления иранской миссии в ООН агентство.Днем ранее агентство Рейтер сообщило, что офис директора национальной разведки США бездоказательно заявил, что Россия, Китай и Иран якобы используют маркетинговые, коммуникационные и иные компании для оказания влияния на американских избирателей и на исход предстоящих президентских выборов в США.Также сотрудник американской нацразведки заявил, что Иран за последние недели якобы "активизировал использование тайных сообществ в социальных сетях" для воздействия на избирателей в Штатах, а китайские правительственные структуры якобы используют некую базирующуюся в Китае технологическую компанию в своих операциях влияния в США.
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в мире, сша, иран, тегеран (город)
В мире, США, Иран, Тегеран (город)
Иран отверг заявления США о вмешательстве в американские выборы

IRNA: миссия Ирана в ООН отвергла обвинения США во вмешательстве в выборы

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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ТЕГЕРАН, 30 июл – РИА Новости. Миссия Ирана в ООН в Нью-Йорке отвергла заявления разведки США, касающиеся якобы вмешательства Тегерана в ход предстоящих выборов в Штатах, передает агентство IRNA.
«
"У Ирана нет никакой цели и деятельности, направленной на оказание влияния на выборы в США. Большая часть этих обвинений выдвигается в рамках психологических действий по приданию искусственного оживления избирательным кампаниям", - приводит слова заявления иранской миссии в ООН агентство.
Днем ранее агентство Рейтер сообщило, что офис директора национальной разведки США бездоказательно заявил, что Россия, Китай и Иран якобы используют маркетинговые, коммуникационные и иные компании для оказания влияния на американских избирателей и на исход предстоящих президентских выборов в США.
Также сотрудник американской нацразведки заявил, что Иран за последние недели якобы "активизировал использование тайных сообществ в социальных сетях" для воздействия на избирателей в Штатах, а китайские правительственные структуры якобы используют некую базирующуюся в Китае технологическую компанию в своих операциях влияния в США.
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