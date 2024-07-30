https://ria.ru/20240730/iran-1962850205.html

Иран отверг заявления США о вмешательстве в американские выборы

Иран отверг заявления США о вмешательстве в американские выборы - РИА Новости, 30.07.2024

Иран отверг заявления США о вмешательстве в американские выборы

Миссия Ирана в ООН в Нью-Йорке отвергла заявления разведки США, касающиеся якобы вмешательства Тегерана в ход предстоящих выборов в Штатах, передает агентство... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T09:37

2024-07-30T09:37

2024-07-30T09:58

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ТЕГЕРАН, 30 июл – РИА Новости. Миссия Ирана в ООН в Нью-Йорке отвергла заявления разведки США, касающиеся якобы вмешательства Тегерана в ход предстоящих выборов в Штатах, передает агентство IRNA."У Ирана нет никакой цели и деятельности, направленной на оказание влияния на выборы в США. Большая часть этих обвинений выдвигается в рамках психологических действий по приданию искусственного оживления избирательным кампаниям", - приводит слова заявления иранской миссии в ООН агентство.Днем ранее агентство Рейтер сообщило, что офис директора национальной разведки США бездоказательно заявил, что Россия, Китай и Иран якобы используют маркетинговые, коммуникационные и иные компании для оказания влияния на американских избирателей и на исход предстоящих президентских выборов в США.Также сотрудник американской нацразведки заявил, что Иран за последние недели якобы "активизировал использование тайных сообществ в социальных сетях" для воздействия на избирателей в Штатах, а китайские правительственные структуры якобы используют некую базирующуюся в Китае технологическую компанию в своих операциях влияния в США.

https://ria.ru/20240717/dollar-1960151475.html

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