https://ria.ru/20240730/iran-1962850205.html
Иран отверг заявления США о вмешательстве в американские выборы
Иран отверг заявления США о вмешательстве в американские выборы - РИА Новости, 30.07.2024
Иран отверг заявления США о вмешательстве в американские выборы
Миссия Ирана в ООН в Нью-Йорке отвергла заявления разведки США, касающиеся якобы вмешательства Тегерана в ход предстоящих выборов в Штатах, передает агентство... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T09:37
2024-07-30T09:37
2024-07-30T09:58
в мире
сша
иран
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 30 июл – РИА Новости. Миссия Ирана в ООН в Нью-Йорке отвергла заявления разведки США, касающиеся якобы вмешательства Тегерана в ход предстоящих выборов в Штатах, передает агентство IRNA."У Ирана нет никакой цели и деятельности, направленной на оказание влияния на выборы в США. Большая часть этих обвинений выдвигается в рамках психологических действий по приданию искусственного оживления избирательным кампаниям", - приводит слова заявления иранской миссии в ООН агентство.Днем ранее агентство Рейтер сообщило, что офис директора национальной разведки США бездоказательно заявил, что Россия, Китай и Иран якобы используют маркетинговые, коммуникационные и иные компании для оказания влияния на американских избирателей и на исход предстоящих президентских выборов в США.Также сотрудник американской нацразведки заявил, что Иран за последние недели якобы "активизировал использование тайных сообществ в социальных сетях" для воздействия на избирателей в Штатах, а китайские правительственные структуры якобы используют некую базирующуюся в Китае технологическую компанию в своих операциях влияния в США.
https://ria.ru/20240717/dollar-1960151475.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, тегеран (город)
В мире, США, Иран, Тегеран (город)
Иран отверг заявления США о вмешательстве в американские выборы
IRNA: миссия Ирана в ООН отвергла обвинения США во вмешательстве в выборы