https://ria.ru/20240730/harkov-1962980015.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 30.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Взрыв прогремел во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал". РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T17:26

2024-07-30T17:26

2024-07-30T17:26

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал". Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Харьковской области звучит уже почти семь часов. "Взрыв в Харькове", - говорится в публикации в Telegram-канале "24 канала". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

украина

харьковская область

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в мире, харьков, украина, харьковская область, вооруженные силы рф