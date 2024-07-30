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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 30.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прогремел во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал". РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T17:26
2024-07-30T17:26
2024-07-30T17:26
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал". Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Харьковской области звучит уже почти семь часов. "Взрыв в Харькове", - говорится в публикации в Telegram-канале "24 канала". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"24 канал": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв