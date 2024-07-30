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Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о взыскании алиментов
Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о взыскании алиментов - РИА Новости, 30.07.2024
Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о взыскании алиментов
Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение с Белоруссией о порядке взаимного исполнения судебных... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T18:07
2024-07-30T18:07
2024-07-30T18:07
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение с Белоруссией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов. Документ был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным. "Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов от 3 марта 2015 года, подписанный в городе Минске 13 декабря 2023 года", - сказано в тексте федерального закона. Протоколом предусматривается, что в случае отсутствия у взыскателя сведений о месте жительства должника, исполнительный документ может быть направлен уполномоченным органом одной стороны уполномоченному органу другой стороны для исполнения по известному адресу местонахождения организации или иного лица, выплачивающего должнику доход.
https://ria.ru/20240627/fssp-1955816005.html
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белоруссия, россия, минск, владимир путин, госдума рф
Белоруссия, Россия, Минск, Владимир Путин, Госдума РФ
Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о взыскании алиментов
Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о порядке взыскания алиментов