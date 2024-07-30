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Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о взыскании алиментов - РИА Новости, 30.07.2024
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18:07 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/gosduma-1962989976.html
Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о взыскании алиментов
Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о взыскании алиментов - РИА Новости, 30.07.2024
Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о взыскании алиментов
Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение с Белоруссией о порядке взаимного исполнения судебных... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T18:07
2024-07-30T18:07
белоруссия
россия
минск
владимир путин
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение с Белоруссией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов. Документ был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным. "Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов от 3 марта 2015 года, подписанный в городе Минске 13 декабря 2023 года", - сказано в тексте федерального закона. Протоколом предусматривается, что в случае отсутствия у взыскателя сведений о месте жительства должника, исполнительный документ может быть направлен уполномоченным органом одной стороны уполномоченному органу другой стороны для исполнения по известному адресу местонахождения организации или иного лица, выплачивающего должнику доход.
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белоруссия, россия, минск, владимир путин, госдума рф
Белоруссия, Россия, Минск, Владимир Путин, Госдума РФ
Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о взыскании алиментов

Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о порядке взыскания алиментов

© iStock.com / PeopleImagesЖенщина подписывает документы
Женщина подписывает документы - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© iStock.com / PeopleImages
Женщина подписывает документы . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение с Белоруссией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов.
Документ был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.
"Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов от 3 марта 2015 года, подписанный в городе Минске 13 декабря 2023 года", - сказано в тексте федерального закона.
Протоколом предусматривается, что в случае отсутствия у взыскателя сведений о месте жительства должника, исполнительный документ может быть направлен уполномоченным органом одной стороны уполномоченному органу другой стороны для исполнения по известному адресу местонахождения организации или иного лица, выплачивающего должнику доход.
Директор ФССП России Дмитрий Аристов - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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27 июня, 12:12
 
БелоруссияРоссияМинскВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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