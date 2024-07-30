https://ria.ru/20240730/gosduma-1962987989.html

Госдума приняла во II чтении законопроект об оптимизации госзакупок

Госдума приняла во II чтении законопроект об оптимизации госзакупок - РИА Новости, 30.07.2024

Госдума приняла во II чтении законопроект об оптимизации госзакупок

Госдума приняла во втором чтении законопроект об оптимизации процедуры госзакупок в целях установления единого порядка предоставления преимущества отечественным РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T18:01

2024-07-30T18:01

2024-07-30T18:01

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михаил мишустин

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об оптимизации процедуры госзакупок в целях установления единого порядка предоставления преимущества отечественным товарам. Третье чтение запланировано на 31 июля. Документ разработан в целях дальнейшего упрощения процессов и процедур при закупках отечественной продукции в соответствии с законами о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ) и о закупках товаров (работ, услуг) госкорпорациями, госкомпаниями и естественными монополиями (223-ФЗ). Предлагаемые изменения позволят оптимизировать все закупочные процедуры и установить единый порядок предоставления преимущества отечественной продукции. Прежде всего, речь идет о правовых основаниях для полного запрета либо для ограничений на участие в торгах определенных иностранных товаров (работ, услуг). Так, законопроект предполагает переход от принципа "третий лишний" к более жесткому - "второй лишний" (когда иностранные заявки снимаются с торгов при наличии хотя бы одной российской). Предполагается, что это усилит стимулы для инвестирования и наращивания производства российской продукции. Еще одной преференцией станет применение ко всем российским товарам коэффициента, улучшающего на 15% ценовое предложение отечественных компаний. В случае конкуренции нескольких отечественных продуктов предпочтение будет отдаваться изделию с более высоким технологическим уровнем локализации производства, пояснял премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, правила проведения конкурсных закупок и выбора победителя на них должны стать максимально простыми и понятными для всех сторон и опираться на безусловный приоритет российских брендов. Это позволит стимулировать создание новых собственных производств, в том числе в радиоэлектронике, металлургии, железнодорожном и сельхозмашиностроении, автопроме, станкостроении, текстильной, мебельной, фармацевтической промышленности и других значимых для страны сферах. Закон, содержащий и другие положения, вступит в силу с 1 октября 2024 года, за исключением отдельных норм, для которых установлен иной срок. При этом большинство изменений начнет применяться к отношениям, возникшим с 1 января 2025 года.

https://realty.ria.ru/20240730/raschet-1962971518.html

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россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика