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В Кремле прокомментировали рост госдолга США - РИА Новости, 30.07.2024
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13:25 30.07.2024 (обновлено: 13:35 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/gosdolg-1962911665.html
В Кремле прокомментировали рост госдолга США
В Кремле прокомментировали рост госдолга США - РИА Новости, 30.07.2024
В Кремле прокомментировали рост госдолга США
Вряд ли ситуация с возросшим государственным долгом США притормозит милитаристские устремления Вашингтона, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:25
2024-07-30T13:35
экономика
сша
вашингтон (штат)
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вряд ли ситуация с возросшим государственным долгом США притормозит милитаристские устремления Вашингтона, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Государственный долг США в понедельник впервые в истории достиг отметки в 35 триллионов долларов, свидетельствуют данные американского минфина. "Безусловно, США, как одна из крупнейших мировых экономик, оказывает непосредственное влияние на международную экономическую конъюнктуру, это однозначно. Но вряд ли вся эта ситуация как-то притормозит милитаристские устремления. Об этом, с нашей точки зрения, вряд ли можно говорить", - ответил Песков на вопрос, может ли высокий государственный долг США затормозить милитаристские планы Вашингтона и есть ли риски для мировой экономики.
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экономика, сша, вашингтон (штат), россия, дмитрий песков, в мире
Экономика, США, Вашингтон (штат), Россия, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле прокомментировали рост госдолга США

Песков: рост госдолга США вряд ли притормозит их милитаристские устремления

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вряд ли ситуация с возросшим государственным долгом США притормозит милитаристские устремления Вашингтона, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Государственный долг США в понедельник впервые в истории достиг отметки в 35 триллионов долларов, свидетельствуют данные американского минфина.
"Безусловно, США, как одна из крупнейших мировых экономик, оказывает непосредственное влияние на международную экономическую конъюнктуру, это однозначно. Но вряд ли вся эта ситуация как-то притормозит милитаристские устремления. Об этом, с нашей точки зрения, вряд ли можно говорить", - ответил Песков на вопрос, может ли высокий государственный долг США затормозить милитаристские планы Вашингтона и есть ли риски для мировой экономики.
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ЭкономикаСШАВашингтон (штат)РоссияДмитрий ПесковВ мире
 
 
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