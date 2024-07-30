https://ria.ru/20240730/gosdolg-1962911665.html
В Кремле прокомментировали рост госдолга США
В Кремле прокомментировали рост госдолга США - РИА Новости, 30.07.2024
В Кремле прокомментировали рост госдолга США
Вряд ли ситуация с возросшим государственным долгом США притормозит милитаристские устремления Вашингтона, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:25
2024-07-30T13:25
2024-07-30T13:35
экономика
сша
вашингтон (штат)
россия
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вряд ли ситуация с возросшим государственным долгом США притормозит милитаристские устремления Вашингтона, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Государственный долг США в понедельник впервые в истории достиг отметки в 35 триллионов долларов, свидетельствуют данные американского минфина. "Безусловно, США, как одна из крупнейших мировых экономик, оказывает непосредственное влияние на международную экономическую конъюнктуру, это однозначно. Но вряд ли вся эта ситуация как-то притормозит милитаристские устремления. Об этом, с нашей точки зрения, вряд ли можно говорить", - ответил Песков на вопрос, может ли высокий государственный долг США затормозить милитаристские планы Вашингтона и есть ли риски для мировой экономики.
https://ria.ru/20240730/peskov-1962910754.html
сша
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, вашингтон (штат), россия, дмитрий песков, в мире
Экономика, США, Вашингтон (штат), Россия, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле прокомментировали рост госдолга США
Песков: рост госдолга США вряд ли притормозит их милитаристские устремления
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вряд ли ситуация с возросшим государственным долгом США притормозит милитаристские устремления Вашингтона, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Государственный долг США в понедельник впервые в истории достиг отметки в 35 триллионов долларов, свидетельствуют данные американского минфина.
"Безусловно, США, как одна из крупнейших мировых экономик, оказывает непосредственное влияние на международную экономическую конъюнктуру, это однозначно. Но вряд ли вся эта ситуация как-то притормозит милитаристские устремления. Об этом, с нашей точки зрения, вряд ли можно говорить", - ответил Песков на вопрос, может ли высокий государственный долг США затормозить милитаристские планы Вашингтона и есть ли риски для мировой экономики.