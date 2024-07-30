https://ria.ru/20240730/gosdolg-1962911665.html

В Кремле прокомментировали рост госдолга США

В Кремле прокомментировали рост госдолга США - РИА Новости, 30.07.2024

В Кремле прокомментировали рост госдолга США

Вряд ли ситуация с возросшим государственным долгом США притормозит милитаристские устремления Вашингтона, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:25

2024-07-30T13:25

2024-07-30T13:35

экономика

сша

вашингтон (штат)

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вряд ли ситуация с возросшим государственным долгом США притормозит милитаристские устремления Вашингтона, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Государственный долг США в понедельник впервые в истории достиг отметки в 35 триллионов долларов, свидетельствуют данные американского минфина. "Безусловно, США, как одна из крупнейших мировых экономик, оказывает непосредственное влияние на международную экономическую конъюнктуру, это однозначно. Но вряд ли вся эта ситуация как-то притормозит милитаристские устремления. Об этом, с нашей точки зрения, вряд ли можно говорить", - ответил Песков на вопрос, может ли высокий государственный долг США затормозить милитаристские планы Вашингтона и есть ли риски для мировой экономики.

https://ria.ru/20240730/peskov-1962910754.html

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вашингтон (штат)

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экономика, сша, вашингтон (штат), россия, дмитрий песков, в мире