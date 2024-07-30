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В парке Горького ограничили скорость электросамокатов
В парке Горького ограничили скорость электросамокатов - РИА Новости, 30.07.2024
В парке Горького ограничили скорость электросамокатов
Скорость движения арендованных средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории Нескучного сада и природного заказника "Воробьевы горы" в Москве ограничат РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T19:19
2024-07-30T19:19
2024-07-30T19:19
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Скорость движения арендованных средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории Нескучного сада и природного заказника "Воробьевы горы" в Москве ограничат до 10 километров в час, сообщается в Telegram-канале парка Горького. "Теперь на территории Нескучного сада и природного заказника "Воробьевы горы" введены медленные зоны - это значит, что максимальная скорость движения для арендованных СИМ составит здесь 10 километров в час", - говорится в сообщении парка. Отмечается, что с мая в парке Горького также действует временный запрет на использование электросамокатов и электровелосипедов. Это связано с проведением работ по благоустройству, в результате чего временно закрыта Пушкинская набережная от Крымского до Андреевского пешеходного моста - основной маршрут для движения велосипедов и самокатов.
https://ria.ru/20240729/peterburg-1962739223.html
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городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
В парке Горького ограничили скорость электросамокатов
В Нескучном саду и заказнике "Воробьевы горы" ограничили скорость движения СИМ