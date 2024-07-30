https://ria.ru/20240730/gorkij-1963012269.html

В парке Горького ограничили скорость электросамокатов

В парке Горького ограничили скорость электросамокатов - РИА Новости, 30.07.2024

В парке Горького ограничили скорость электросамокатов

Скорость движения арендованных средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории Нескучного сада и природного заказника "Воробьевы горы" в Москве ограничат РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T19:19

2024-07-30T19:19

2024-07-30T19:19

городское хозяйство москвы

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888121580_0:313:3085:2048_1920x0_80_0_0_38215ad3013428235f2958f3cf88f2c7.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Скорость движения арендованных средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории Нескучного сада и природного заказника "Воробьевы горы" в Москве ограничат до 10 километров в час, сообщается в Telegram-канале парка Горького. "Теперь на территории Нескучного сада и природного заказника "Воробьевы горы" введены медленные зоны - это значит, что максимальная скорость движения для арендованных СИМ составит здесь 10 километров в час", - говорится в сообщении парка. Отмечается, что с мая в парке Горького также действует временный запрет на использование электросамокатов и электровелосипедов. Это связано с проведением работ по благоустройству, в результате чего временно закрыта Пушкинская набережная от Крымского до Андреевского пешеходного моста - основной маршрут для движения велосипедов и самокатов.

https://ria.ru/20240729/peterburg-1962739223.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, москва