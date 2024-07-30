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В посольстве Франции в Москве объяснили, зачем обложили крышу мешками
В посольстве Франции в Москве объяснили, зачем обложили крышу мешками - РИА Новости, 30.07.2024
В посольстве Франции в Москве объяснили, зачем обложили крышу мешками
Крышу посольства Франции в Москве обложили мешками, в дипмиссии РИА Новости заверили, что это сезонные ремонтные работы, а не "оборонительные укрепления". РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T15:35
2024-07-30T15:35
2024-07-30T16:38
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Крышу посольства Франции в Москве обложили мешками, в дипмиссии РИА Новости заверили, что это сезонные ремонтные работы, а не "оборонительные укрепления". Во вторник ряд Telegram-каналов распространил информацию, что здание на Большой Якиманке начали обкладывать мешками с песком якобы для "обороны здания дипмиссии". "На крыше французского посольства в настоящее время проводятся простые ремонтные работы, пользуясь летним периодом", - сказали агентству во французском посольстве. Каких-либо деталей к сказанному в дипмиссии не добавили.
https://ria.ru/20240726/peskov-1962112004.html
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франция, москва, политика
Франция, Москва, Политика
В посольстве Франции в Москве объяснили, зачем обложили крышу мешками
Посольство Франции: крышу здания обложили мешками с песком из-за ремонта