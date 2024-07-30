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Фигуранты дела генерала Булгакова пожаловались на состояние здоровья

Фигуранты дела генерала Булгакова пожаловались на состояние здоровья - РИА Новости, 30.07.2024

Фигуранты дела генерала Булгакова пожаловались на состояние здоровья

Фигуранты дела о присвоении или растрате в особо крупном размере в отношении экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова жалуются на состояние... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T05:35

2024-07-30T05:35

2024-07-30T06:01

происшествия

дмитрий булгаков

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы рф

дело экс-замминистра обороны булгакова

россия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Фигуранты дела о присвоении или растрате в особо крупном размере в отношении экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова жалуются на состояние здоровья, заявляли их адвокаты в суде в понедельник. Мосгорсуд в начале недели признал законным продление срока ареста директора АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Валерия Ковалевича и директора московского филиала комбината Александра Михайленко. Особое внимание защита фигурантов дела обращала на их состояние здоровья. Адвокаты Ковалевича, перечислив перечень диагнозов, прямо назвали мужчину "тяжело больным", а представители Михайленко резюмировали, что находиться в СИЗО ему "опасно". Об этом они говорили и на заседании, в ходе которого рассматривался вопрос о продлении меры пресечения, однако это не принесло результата. Следователь в суде в свою очередь заявил, что из СИЗО поступили сведения об отсутствии у обвиняемых заболеваний, не позволяющих им находиться под стражей. Басманный суд столицы, продлевая фигурантам срок ареста до 18 сентября, также подчеркивал, что "данных о состоянии здоровья, свидетельствующих о наличии у них заболеваний, включенных в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, суду не сообщено и не представлено". Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината. ФСБ и СК сообщали, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

https://ria.ru/20240729/bulgakov-1962723327.html

https://ria.ru/20240727/bulgakov-1962327379.html

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происшествия, дмитрий булгаков, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, дело экс-замминистра обороны булгакова, россия