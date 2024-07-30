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В Москве пройдет фестиваль "Казачья станица" - РИА Новости, 30.07.2024
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16:50 30.07.2024
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В Москве пройдет фестиваль "Казачья станица"
В Москве пройдет фестиваль "Казачья станица" - РИА Новости, 30.07.2024
В Москве пройдет фестиваль "Казачья станица"
Фестиваль "Казачья станица Москва" пройдет в музее-заповеднике "Коломенское" 14 сентября, гости посетят площадки по рубке шашкой, фланкировке и конной... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:50
2024-07-30T16:50
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Фестиваль "Казачья станица Москва" пройдет в музее-заповеднике "Коломенское" 14 сентября, гости посетят площадки по рубке шашкой, фланкировке и конной джигитовке, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей. "Четырнадцатого сентября 2024 года в Москве, на территории музея-заповедника "Коломенское", в рамках юбилейного X Международного фестиваля "Казачья станица Москва" состоится открытый турнир по рубке шашкой", - рассказали в пресс-службе. Как уточнили в ведомстве, в "Коломенском" также состоится Межрегиональный турнир по фланкировке шашкой "Кубок столицы – 2024" и показательные выступления по конной казачьей джигитовке.
https://ria.ru/20240725/moskva-1962033332.html
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городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве пройдет фестиваль "Казачья станица"

Фестиваль "Казачья станица Москва" пройдет в "Коломенском" 14 сентября

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУчастники 5-го международного фестиваля "Казачья станица Москва"
Участники 5-го международного фестиваля Казачья станица Москва - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники 5-го международного фестиваля "Казачья станица Москва". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Фестиваль "Казачья станица Москва" пройдет в музее-заповеднике "Коломенское" 14 сентября, гости посетят площадки по рубке шашкой, фланкировке и конной джигитовке, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.
"Четырнадцатого сентября 2024 года в Москве, на территории музея-заповедника "Коломенское", в рамках юбилейного X Международного фестиваля "Казачья станица Москва" состоится открытый турнир по рубке шашкой", - рассказали в пресс-службе.
Как уточнили в ведомстве, в "Коломенском" также состоится Межрегиональный турнир по фланкировке шашкой "Кубок столицы – 2024" и показательные выступления по конной казачьей джигитовке.
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