https://ria.ru/20240730/festival-1962973410.html
В Москве пройдет фестиваль "Казачья станица"
В Москве пройдет фестиваль "Казачья станица" - РИА Новости, 30.07.2024
В Москве пройдет фестиваль "Казачья станица"
Фестиваль "Казачья станица Москва" пройдет в музее-заповеднике "Коломенское" 14 сентября, гости посетят площадки по рубке шашкой, фланкировке и конной... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:50
2024-07-30T16:50
2024-07-30T16:50
городское хозяйство москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125019/83/1250198316_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_e5ab8b662a09df28707c7d6d730a52b3.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Фестиваль "Казачья станица Москва" пройдет в музее-заповеднике "Коломенское" 14 сентября, гости посетят площадки по рубке шашкой, фланкировке и конной джигитовке, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей. "Четырнадцатого сентября 2024 года в Москве, на территории музея-заповедника "Коломенское", в рамках юбилейного X Международного фестиваля "Казачья станица Москва" состоится открытый турнир по рубке шашкой", - рассказали в пресс-службе. Как уточнили в ведомстве, в "Коломенском" также состоится Межрегиональный турнир по фланкировке шашкой "Кубок столицы – 2024" и показательные выступления по конной казачьей джигитовке.
https://ria.ru/20240725/moskva-1962033332.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125019/83/1250198316_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_ed387af0dffa3463fb84d0738b51e89a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве пройдет фестиваль "Казачья станица"
Фестиваль "Казачья станица Москва" пройдет в "Коломенском" 14 сентября