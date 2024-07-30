https://ria.ru/20240730/festival-1962973410.html

В Москве пройдет фестиваль "Казачья станица"

В Москве пройдет фестиваль "Казачья станица" - РИА Новости, 30.07.2024

В Москве пройдет фестиваль "Казачья станица"

Фестиваль "Казачья станица Москва" пройдет в музее-заповеднике "Коломенское" 14 сентября, гости посетят площадки по рубке шашкой, фланкировке и конной... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T16:50

2024-07-30T16:50

2024-07-30T16:50

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Фестиваль "Казачья станица Москва" пройдет в музее-заповеднике "Коломенское" 14 сентября, гости посетят площадки по рубке шашкой, фланкировке и конной джигитовке, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей. "Четырнадцатого сентября 2024 года в Москве, на территории музея-заповедника "Коломенское", в рамках юбилейного X Международного фестиваля "Казачья станица Москва" состоится открытый турнир по рубке шашкой", - рассказали в пресс-службе. Как уточнили в ведомстве, в "Коломенском" также состоится Межрегиональный турнир по фланкировке шашкой "Кубок столицы – 2024" и показательные выступления по конной казачьей джигитовке.

https://ria.ru/20240725/moskva-1962033332.html

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городское хозяйство москвы, москва