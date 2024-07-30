https://ria.ru/20240730/ekaterinburg-1963003340.html
Пожару на "НПО автоматики" в Екатеринбурге присвоили третий ранг сложности
Пожару на "НПО автоматики" в Екатеринбурге присвоили третий ранг сложности - РИА Новости, 30.07.2024
Пожару на "НПО автоматики" в Екатеринбурге присвоили третий ранг сложности
Пожару на территории "НПО автоматики" в Екатеринбурге присвоен третий ранг сложности, сообщает департамент информационной политики региона. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T19:06
2024-07-30T19:06
2024-07-30T19:06
происшествия
россия
александр кудрявцев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962996757_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f63f7d11e578a8f932355ffc8a54cf7e.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Пожару на территории "НПО автоматики" в Екатеринбурге присвоен третий ранг сложности, сообщает департамент информационной политики региона. "Пожару присвоен третий ранг. Информации о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев находится на месте тушения возгорания цеха и взял ситуацию под контроль. Ранее ГУ МЧС по региону сообщало, что во вторник в Екатеринбурге загорелась кровля в здании 8-этажного цеха с химической продукцией на ориентировочной площади пожара 800 квадратных метров. Позже МЧС РФ уточнило, что произошло обрушение кровли цеха на 500 квадратных метров. В ликвидации пожара задействованы 23 единицы спецтехники и 58 человек. В пресс-службе АО "НПО автоматики" подтвердили РИА Новости, что горит их здание – пожар начался в механическом цехе, обрушились стены и кровля, из здания всех эвакуировали. Позже огонь перекинулся на соседний цех. Региональное управление Роспотребнадзора начало проведение исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки от пожара. "НПО автоматики имени академика Семихатова" – одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности. В частности, производит системы управления новейшей российской ракеты-носителя "Союз-2", баллистических ракет "Булава" и "Синева".
https://ria.ru/20240730/avarii-1962990137.html
https://ria.ru/20240730/kerch-1962995231.html
https://ria.ru/20240730/dtp-1962986688.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962996757_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_484832b0b280c87dfafb2a090c663ae7.jpg
Пожар во втором цеху в НПО автоматики в Екатеринбурге
Во время пожара в НПО автоматики в Екатеринбурге огонь перекинулся на второй цех, все сотрудники эвакуированы, сообщает гендиректор предприятия.
2024-07-30T19:06
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, александр кудрявцев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Россия, Александр Кудрявцев, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Пожару на "НПО автоматики" в Екатеринбурге присвоили третий ранг сложности
Пожар на "НПО автоматики" в Екатеринбурге оценили на третий уворень сложности