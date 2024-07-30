https://ria.ru/20240730/ekaterinburg-1963003340.html

Пожару на "НПО автоматики" в Екатеринбурге присвоили третий ранг сложности

Пожару на "НПО автоматики" в Екатеринбурге присвоили третий ранг сложности - РИА Новости, 30.07.2024

Пожару на "НПО автоматики" в Екатеринбурге присвоили третий ранг сложности

Пожару на территории "НПО автоматики" в Екатеринбурге присвоен третий ранг сложности, сообщает департамент информационной политики региона. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T19:06

2024-07-30T19:06

2024-07-30T19:06

происшествия

россия

александр кудрявцев

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Пожару на территории "НПО автоматики" в Екатеринбурге присвоен третий ранг сложности, сообщает департамент информационной политики региона. "Пожару присвоен третий ранг. Информации о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев находится на месте тушения возгорания цеха и взял ситуацию под контроль. Ранее ГУ МЧС по региону сообщало, что во вторник в Екатеринбурге загорелась кровля в здании 8-этажного цеха с химической продукцией на ориентировочной площади пожара 800 квадратных метров. Позже МЧС РФ уточнило, что произошло обрушение кровли цеха на 500 квадратных метров. В ликвидации пожара задействованы 23 единицы спецтехники и 58 человек. В пресс-службе АО "НПО автоматики" подтвердили РИА Новости, что горит их здание – пожар начался в механическом цехе, обрушились стены и кровля, из здания всех эвакуировали. Позже огонь перекинулся на соседний цех. Региональное управление Роспотребнадзора начало проведение исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки от пожара. "НПО автоматики имени академика Семихатова" – одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности. В частности, производит системы управления новейшей российской ракеты-носителя "Союз-2", баллистических ракет "Булава" и "Синева".

https://ria.ru/20240730/avarii-1962990137.html

https://ria.ru/20240730/kerch-1962995231.html

https://ria.ru/20240730/dtp-1962986688.html

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Пожар во втором цеху в НПО автоматики в Екатеринбурге Во время пожара в НПО автоматики в Екатеринбурге огонь перекинулся на второй цех, все сотрудники эвакуированы, сообщает гендиректор предприятия. 2024-07-30T19:06 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, александр кудрявцев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)