https://ria.ru/20240730/ekaterinburg-1962946495.html
На Урале женщину, помимо убийства ребенка, обвинили еще в 61 преступлении
На Урале женщину, помимо убийства ребенка, обвинили еще в 61 преступлении - РИА Новости, 30.07.2024
На Урале женщину, помимо убийства ребенка, обвинили еще в 61 преступлении
Опекуншу из Екатеринбурга, помимо убийства приемного 5-летнего мальчика, обвиняют еще в 61 преступлении, дело поступило в Свердловский областной суд для... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T15:32
2024-07-30T15:32
2024-07-30T15:35
происшествия
справки
екатеринбург
россия
александр наумов
свердловский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Опекуншу из Екатеринбурга, помимо убийства приемного 5-летнего мальчика, обвиняют еще в 61 преступлении, дело поступило в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба инстанции. "Уголовное дело… поступило в Свердловский областной суд. Вероника Наумова, опекун ребенка, органами предварительного расследования обвиняется в 62 преступлениях: в 49 эпизодах незаконного лишения свободы, пяти эпизодах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, трех эпизодах вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, двух эпизодах неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязании, убийстве малолетнего, мошенничестве при получении выплат", – следует из сообщения. Поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам его опекунши Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в сумке в гараже. Оказалось, что мальчик умер несколько месяцев назад, а опекунша это скрывала, продолжая получать ежемесячные выплаты на его содержание. По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку личную неприязнь "в связи с его национальной принадлежностью", избивала мальчика и применяла к нему пытки. Она не выпускала ребенка на улицу, запрещала ему общаться и играть с другими детьми и посещать школу. В декабре 2022 года опекунша связала ноги мальчика скотчем и избила его, после чего утопила в ванне. Умолчав о гибели ребенка, она с января по июнь 2023 года незаконно получила на него соцвыплаты на сумму свыше 119 тысяч рублей. Как уточняли в свердловском управлении СК РФ, ребенок был убит 2 декабря 2022 года, ему было всего пять лет. По информации правоохранителей, преступления Наумова совершала как самостоятельно, так и с участием мужа и племянника – последнему она угрожала, что в случае отказа выгонит из квартиры. В пресс-службе облсуда добавили, что второй подсудимый – племянник Даниил Егольников – обвиняется в истязании и незаконном лишении несовершеннолетнего свободы, не связанном с похищением. Дату и время первого заседания по резонансному делу в суде пообещали озвучить позже. Также в Екатеринбургском гарнизонном военном суде сейчас идет процесс над Александром Наумовым – сержантом и мужем опекунши, которого обвиняют в истязании приемного мальчика, совершенном с особой жестокостью. Подсудимый вины не признает. Судить будут также исполняющую обязанности заведующего детским садом, которая в августе 2022 года, получив от медперсонала учреждения и воспитателя информацию о том, что на теле мальчика есть травмы, не сообщила об этом в управление соцполитики и правоохранителям. Женщину обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека, ее дело рассмотрит Чкаловский райсуд Екатеринбурга.
https://ria.ru/20240301/izbienie-1930526305.html
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происшествия, справки, екатеринбург, россия, александр наумов, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Справки, Екатеринбург, Россия, Александр Наумов, Свердловский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале женщину, помимо убийства ребенка, обвинили еще в 61 преступлении
В Екатеринбурге опекуншу обвиняют в 62 преступлениях, кроме убийства ребенка
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Опекуншу из Екатеринбурга, помимо убийства приемного 5-летнего мальчика, обвиняют еще в 61 преступлении, дело поступило в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба инстанции.
«
"Уголовное дело… поступило в Свердловский областной суд. Вероника Наумова, опекун ребенка, органами предварительного расследования обвиняется в 62 преступлениях: в 49 эпизодах незаконного лишения свободы, пяти эпизодах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, трех эпизодах вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, двух эпизодах неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязании, убийстве малолетнего, мошенничестве при получении выплат", – следует из сообщения.
Поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам его опекунши Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в сумке в гараже. Оказалось, что мальчик умер несколько месяцев назад, а опекунша это скрывала, продолжая получать ежемесячные выплаты на его содержание.
По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку личную неприязнь "в связи с его национальной принадлежностью", избивала мальчика и применяла к нему пытки. Она не выпускала ребенка на улицу, запрещала ему общаться и играть с другими детьми и посещать школу. В декабре 2022 года опекунша связала ноги мальчика скотчем и избила его, после чего утопила в ванне. Умолчав о гибели ребенка, она с января по июнь 2023 года незаконно получила на него соцвыплаты на сумму свыше 119 тысяч рублей. Как уточняли в свердловском управлении СК РФ, ребенок был убит 2 декабря 2022 года, ему было всего пять лет.
По информации правоохранителей, преступления Наумова совершала как самостоятельно, так и с участием мужа и племянника – последнему она угрожала, что в случае отказа выгонит из квартиры. В пресс-службе облсуда добавили, что второй подсудимый – племянник Даниил Егольников – обвиняется в истязании и незаконном лишении несовершеннолетнего свободы, не связанном с похищением.
Дату и время первого заседания по резонансному делу в суде пообещали озвучить позже.
Также в Екатеринбургском гарнизонном военном суде сейчас идет процесс над Александром Наумовым – сержантом и мужем опекунши, которого обвиняют в истязании приемного мальчика, совершенном с особой жестокостью. Подсудимый вины не признает.
Судить будут также исполняющую обязанности заведующего детским садом, которая в августе 2022 года, получив от медперсонала учреждения и воспитателя информацию о том, что на теле мальчика есть травмы, не сообщила об этом в управление соцполитики и правоохранителям. Женщину обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека, ее дело рассмотрит Чкаловский райсуд Екатеринбурга.