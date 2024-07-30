https://ria.ru/20240730/ekaterinburg-1962946495.html

На Урале женщину, помимо убийства ребенка, обвинили еще в 61 преступлении

На Урале женщину, помимо убийства ребенка, обвинили еще в 61 преступлении - РИА Новости, 30.07.2024

На Урале женщину, помимо убийства ребенка, обвинили еще в 61 преступлении

Опекуншу из Екатеринбурга, помимо убийства приемного 5-летнего мальчика, обвиняют еще в 61 преступлении, дело поступило в Свердловский областной суд для... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T15:32

2024-07-30T15:32

2024-07-30T15:35

происшествия

справки

екатеринбург

россия

александр наумов

свердловский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Опекуншу из Екатеринбурга, помимо убийства приемного 5-летнего мальчика, обвиняют еще в 61 преступлении, дело поступило в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба инстанции. "Уголовное дело… поступило в Свердловский областной суд. Вероника Наумова, опекун ребенка, органами предварительного расследования обвиняется в 62 преступлениях: в 49 эпизодах незаконного лишения свободы, пяти эпизодах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, трех эпизодах вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, двух эпизодах неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязании, убийстве малолетнего, мошенничестве при получении выплат", – следует из сообщения. Поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам его опекунши Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в сумке в гараже. Оказалось, что мальчик умер несколько месяцев назад, а опекунша это скрывала, продолжая получать ежемесячные выплаты на его содержание. По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку личную неприязнь "в связи с его национальной принадлежностью", избивала мальчика и применяла к нему пытки. Она не выпускала ребенка на улицу, запрещала ему общаться и играть с другими детьми и посещать школу. В декабре 2022 года опекунша связала ноги мальчика скотчем и избила его, после чего утопила в ванне. Умолчав о гибели ребенка, она с января по июнь 2023 года незаконно получила на него соцвыплаты на сумму свыше 119 тысяч рублей. Как уточняли в свердловском управлении СК РФ, ребенок был убит 2 декабря 2022 года, ему было всего пять лет. По информации правоохранителей, преступления Наумова совершала как самостоятельно, так и с участием мужа и племянника – последнему она угрожала, что в случае отказа выгонит из квартиры. В пресс-службе облсуда добавили, что второй подсудимый – племянник Даниил Егольников – обвиняется в истязании и незаконном лишении несовершеннолетнего свободы, не связанном с похищением. Дату и время первого заседания по резонансному делу в суде пообещали озвучить позже. Также в Екатеринбургском гарнизонном военном суде сейчас идет процесс над Александром Наумовым – сержантом и мужем опекунши, которого обвиняют в истязании приемного мальчика, совершенном с особой жестокостью. Подсудимый вины не признает. Судить будут также исполняющую обязанности заведующего детским садом, которая в августе 2022 года, получив от медперсонала учреждения и воспитателя информацию о том, что на теле мальчика есть травмы, не сообщила об этом в управление соцполитики и правоохранителям. Женщину обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека, ее дело рассмотрит Чкаловский райсуд Екатеринбурга.

https://ria.ru/20240301/izbienie-1930526305.html

https://ria.ru/20240712/osmotr-1959328807.html

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происшествия, справки, екатеринбург, россия, александр наумов, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)