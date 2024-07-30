https://ria.ru/20240730/efimov-1962812821.html

Ефимов: на Волоколамском шоссе началось строительство школы и детского сада

Ефимов: на Волоколамском шоссе началось строительство школы и детского сада - РИА Новости, 30.07.2024

Ефимов: на Волоколамском шоссе началось строительство школы и детского сада

На территории Северо-Западного административного округа инвестор начал возведение школы и детского сада, их построят в составе жилого комплекса и передадут в... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T10:06

2024-07-30T10:06

2024-07-30T10:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 30 июля - РИА Новости. На территории Северо-Западного административного округа инвестор начал возведение школы и детского сада, их построят в составе жилого комплекса и передадут в городскую систему образования, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."В районе Покровское-Стрешнево началось строительство школы на 850 мест и детского сада для 150 воспитанников на Волоколамском шоссе. Сейчас ведутся монолитные работы. Общая площадь строящегося школьного здания составит более 22,5 тысячи квадратных метров, а детского сада – свыше 3,7 тысячи квадратных метров", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.По его словам, школа и детский сад появятся по адресам: Волоколамское шоссе, земельные участки 71/15 и 71/14.В пресс-релизе отмечается, что застройщиком выступает ООО "СЗ "Стадион Спартак", а техническим заказчиком и подрядчиком – структуры компании "ПИК". Новые соцобъекты возведут в составе жилого комплекса Holland park.Наряду с учебными кабинетами в будущей школе предусмотрят трансформируемые спортивные залы с разделительными занавесами, а также помещения для мероприятий, студии драмкружка и индивидуальных занятий, обратил внимание руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. "Также здесь будут класс для робототехники, помещения прототипирования, медиатека, пространство для шахматного кружка и ИТ-полигон", – указал он.В составе детского сада, рассчитанного на шесть групп, будут музыкальный и физкультурный залы, кабинет для занятий с трансформируемой перегородкой и рабочими местами для логопеда и педагога-психолога, следует из сообщения.В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков подчеркнул, что достроить школу и детский сад планируют в 2026 году."Мосгосстройнадзор оформил разрешения на строительство школы и детского сада в январе 2024 года. После получения от застройщика извещений о начале строительно-монтажных работ инспекторы комитета составили индивидуальные графики проверок, которые будут проходить на всех этапах возведения социальных объектов", – отметил он.

https://ria.ru/20240729/tsentr-1962574158.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы