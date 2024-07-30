https://ria.ru/20240730/efimov-1962812821.html
Ефимов: на Волоколамском шоссе началось строительство школы и детского сада
Ефимов: на Волоколамском шоссе началось строительство школы и детского сада - РИА Новости, 30.07.2024
Ефимов: на Волоколамском шоссе началось строительство школы и детского сада
На территории Северо-Западного административного округа инвестор начал возведение школы и детского сада, их построят в составе жилого комплекса и передадут в... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T10:06
2024-07-30T10:06
2024-07-30T10:06
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 30 июля - РИА Новости. На территории Северо-Западного административного округа инвестор начал возведение школы и детского сада, их построят в составе жилого комплекса и передадут в городскую систему образования, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."В районе Покровское-Стрешнево началось строительство школы на 850 мест и детского сада для 150 воспитанников на Волоколамском шоссе. Сейчас ведутся монолитные работы. Общая площадь строящегося школьного здания составит более 22,5 тысячи квадратных метров, а детского сада – свыше 3,7 тысячи квадратных метров", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.По его словам, школа и детский сад появятся по адресам: Волоколамское шоссе, земельные участки 71/15 и 71/14.В пресс-релизе отмечается, что застройщиком выступает ООО "СЗ "Стадион Спартак", а техническим заказчиком и подрядчиком – структуры компании "ПИК". Новые соцобъекты возведут в составе жилого комплекса Holland park.Наряду с учебными кабинетами в будущей школе предусмотрят трансформируемые спортивные залы с разделительными занавесами, а также помещения для мероприятий, студии драмкружка и индивидуальных занятий, обратил внимание руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. "Также здесь будут класс для робототехники, помещения прототипирования, медиатека, пространство для шахматного кружка и ИТ-полигон", – указал он.В составе детского сада, рассчитанного на шесть групп, будут музыкальный и физкультурный залы, кабинет для занятий с трансформируемой перегородкой и рабочими местами для логопеда и педагога-психолога, следует из сообщения.В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков подчеркнул, что достроить школу и детский сад планируют в 2026 году."Мосгосстройнадзор оформил разрешения на строительство школы и детского сада в январе 2024 года. После получения от застройщика извещений о начале строительно-монтажных работ инспекторы комитета составили индивидуальные графики проверок, которые будут проходить на всех этапах возведения социальных объектов", – отметил он.
https://ria.ru/20240729/tsentr-1962574158.html
https://ria.ru/20240729/zdanie-1962573840.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 30 июля - РИА Новости. На территории Северо-Западного административного округа инвестор начал возведение школы и детского сада, их построят в составе жилого комплекса и передадут в городскую систему образования, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"В районе Покровское-Стрешнево началось строительство школы на 850 мест и детского сада для 150 воспитанников на Волоколамском шоссе. Сейчас ведутся монолитные работы. Общая площадь строящегося школьного здания составит более 22,5 тысячи квадратных метров, а детского сада – свыше 3,7 тысячи квадратных метров", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
По его словам, школа и детский сад появятся по адресам: Волоколамское шоссе, земельные участки 71/15 и 71/14.
В пресс-релизе отмечается, что застройщиком выступает ООО "СЗ "Стадион Спартак", а техническим заказчиком и подрядчиком – структуры компании "ПИК
". Новые соцобъекты возведут в составе жилого комплекса Holland park.
Наряду с учебными кабинетами в будущей школе предусмотрят трансформируемые спортивные залы с разделительными занавесами, а также помещения для мероприятий, студии драмкружка и индивидуальных занятий, обратил внимание руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
. "Также здесь будут класс для робототехники, помещения прототипирования, медиатека, пространство для шахматного кружка и ИТ-полигон", – указал он.
В составе детского сада, рассчитанного на шесть групп, будут музыкальный и физкультурный залы, кабинет для занятий с трансформируемой перегородкой и рабочими местами для логопеда и педагога-психолога, следует из сообщения.
В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора
Антон Слободчиков подчеркнул, что достроить школу и детский сад планируют в 2026 году.
"Мосгосстройнадзор оформил разрешения на строительство школы и детского сада в январе 2024 года. После получения от застройщика извещений о начале строительно-монтажных работ инспекторы комитета составили индивидуальные графики проверок, которые будут проходить на всех этапах возведения социальных объектов", – отметил он.