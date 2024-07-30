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Ефимов: Москва выделила участок под производство в Очаково-Матвеевском - РИА Новости, 30.07.2024
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09:06 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/efimov-1962812658.html
Ефимов: Москва выделила участок под производство в Очаково-Матвеевском
Ефимов: Москва выделила участок под производство в Очаково-Матвеевском - РИА Новости, 30.07.2024
Ефимов: Москва выделила участок под производство в Очаково-Матвеевском
Компания "Вента" в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) построит производственный комплекс на территории района Очаково-Матвеевское, рассказал... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T09:06
2024-07-30T09:06
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 30 июля - РИА Новости. Компания "Вента" в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) построит производственный комплекс на территории района Очаково-Матвеевское, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Инвестор построит производственный комплекс по изготовлению малых архитектурных форм, столярных изделий и компонентов уборочной техники. Объект площадью 25 тысяч квадратных метров появится на западе столицы", – приводит его слова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Для строительства объекта город предоставил землю по льготной ставке 1 рубль в год, подчеркнул заммэра, добавив, что объем инвестиций в проект может составить более 400 миллионов рублей.В рамках развития индустриального сектора экономики на столичные предприятия распространяется ряд мер поддержки для реализации проектов на выгодных условиях.В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман обратил внимание, что участок площадью 2,45 гектара предоставлен в аренду по льготной ставке на пять лет, причем в рамках договора за этот срок инвестор должен завершить строительство предприятия.С марта 2022 года в рамках реализации МаИП столица предоставляет земельные участки в аренду без торгов на пять лет. Статус МаИП могут получить инвесторы для строительства важных для города объектов. Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что Москва предоставила инвесторам льготную аренду 46 участков для возведения производств.
https://ria.ru/20240728/moskva-1962366598.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: Москва выделила участок под производство в Очаково-Матвеевском

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июля - РИА Новости. Компания "Вента" в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) построит производственный комплекс на территории района Очаково-Матвеевское, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Инвестор построит производственный комплекс по изготовлению малых архитектурных форм, столярных изделий и компонентов уборочной техники. Объект площадью 25 тысяч квадратных метров появится на западе столицы", – приводит его слова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
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Для строительства объекта город предоставил землю по льготной ставке 1 рубль в год, подчеркнул заммэра, добавив, что объем инвестиций в проект может составить более 400 миллионов рублей.
В рамках развития индустриального сектора экономики на столичные предприятия распространяется ряд мер поддержки для реализации проектов на выгодных условиях.
В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман обратил внимание, что участок площадью 2,45 гектара предоставлен в аренду по льготной ставке на пять лет, причем в рамках договора за этот срок инвестор должен завершить строительство предприятия.
С марта 2022 года в рамках реализации МаИП столица предоставляет земельные участки в аренду без торгов на пять лет. Статус МаИП могут получить инвесторы для строительства важных для города объектов. Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что Москва предоставила инвесторам льготную аренду 46 участков для возведения производств.
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