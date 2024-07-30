https://ria.ru/20240730/dzhuliano-1962870311.html

Попросивший убежища итальянский журналист не исключил переезда в Россию

Попросивший убежища итальянский журналист не исключил переезда в Россию - РИА Новости, 30.07.2024

Попросивший убежища итальянский журналист не исключил переезда в Россию

Итальянский журналист Анджело Джулиано рассказал РИА Новости, что не контактировал с российским посольством о получении гражданства, но не исключает такой... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T11:12

2024-07-30T11:12

2024-07-30T12:06

в мире

россия

италия

рим

эммануэль макрон

летние олимпийские игры 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855207169_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_718239ef5082ee8673500e08f5219350.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Итальянский журналист Анджело Джулиано рассказал РИА Новости, что не контактировал с российским посольством о получении гражданства, но не исключает такой возможности. Ранее Джулиано в соцсети X попросил убежища в России после церемонии открытия Игр, назвав ее "дерьмовым шоу". Церемония прошла 26 июля в Париже. Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на церемонии открытия Олимпиады пародией на "Тайную вечерю" с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества*. Также Джулиано отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон унижает свою страну. После Джулиано заявил РИА Новости, что готов поменять итальянский паспорт на российский. "У этой истории две стороны медали. С одной стороны, это отчасти шутка, но в то же время я отношусь к этому серьезно", - сказал журналист. По его мнению, Россия сегодня вдохновляет и Глобальный Юг, и часть Запада - то консервативное молчаливое большинство, что восхищается устройством общества в России, а не тем, что глобалистские элиты пытаются навязать европейцам. "Если серьезно, то положение западных журналистов, особенно независимых, становится все труднее. Мы не защищены, многие из моих коллег не осмеливаются говорить и занимаются самоцензурой. Так что вариант переезда в Россию для меня это та возможность, при которой я смогу сохранить свободу слова", - заключил Джулиано. На уточняющий вопрос о том, обращался ли он в российское посольство по поводу возможности получения гражданство, журналист ответил "нет". "Нет, не обращался. Но я хотел бы инициировать такое обсуждение, чтобы понять, какие у меня варианты", - отметил он. Также журналист подчеркнул, что не доверяет итальянским властям и не считает Италию суверенным государством. По его мнению, Рим полностью подчинен Вашингтону, а страна "захвачена глобалистскими элитами".* Признано в России экстремистским движением и запрещено

https://rsport.ria.ru/20240730/tramp-1962827613.html

https://rsport.ria.ru/20240729/travlya-1962807406.html

россия

италия

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, италия, рим, эммануэль макрон, летние олимпийские игры 2024