https://ria.ru/20240730/dorogi-1963028117.html

Глава Ставрополья поручил привести в порядок местные дороги в двух округах

Глава Ставрополья поручил привести в порядок местные дороги в двух округах - РИА Новости, 30.07.2024

Глава Ставрополья поручил привести в порядок местные дороги в двух округах

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил привести в порядок дороги в Кировском и Андроповском округах, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T20:51

2024-07-30T20:51

2024-07-30T20:51

ставропольский край

жкх

ставропольский край

владимир владимиров

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил привести в порядок дороги в Кировском и Андроповском округах, сообщает пресс-служба регионального правительства. Во вторник прошла прямая линия с главой региона, на которой были подняты вопросы ремонта и строительства муниципальных дорог, в том числе за счет краевых госпрограмм и региональных проектов. Так, жители станицы Зольской Кировского округа пожаловались главе края на качество ремонта дороги по улице Крупской. Как прозвучало, вопрос уже поднимался на одной из предыдущих прямых линий. Как сообщил глава Кировского округа Николай Новопашин, работы по ремонту дороги были временно приостановлены из-за того, что вся техника было задействована для подвоза воды в населенные пункты округа. Как только проблемы с водой будут устранены, работы по ремонту продолжатся. "Ямочный ремонт завершите в этом году. А в будущем году подайте заявку на финансирование и выполните капитальный ремонт дороги. И разъясните план этой работы людям", - сказал Владимиров главе Кировского округа, его слова приводит пресс-служба. Жители поселка Новый Янкуль Андроповского округа пожаловались на темпы обновления подъездной дороги к населенному пункту. Как прозвучало, ремонт дороги из-за ее протяженности - более 36 километров - строится в несколько этапов. На сегодняшний день осталось отремонтировать около 12 километров. Планируется, что работы будут завершены в 2026 году. "Это крупный проект, к сожалению, быстро выполнить его не получается. Тем не менее, министерство дорожного хозяйства, должно ускорить работы и по возможности осуществить проект быстрее, чем планировали", - поставил задачу губернатор. Дорожный фонд Ставропольского края в 2024 году составляет 21,5 миллиарда рублей. Более 60% фонда будет направлено в муниципальные образования края для приведения в нормативное состояние более 500 километров дорог местного значения.

https://ria.ru/20240425/zarplaty-1942240667.html

https://ria.ru/20231114/dorogi-1909369388.html

https://ria.ru/20240523/dorogi-1947848685.html

ставропольский край

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, ставропольский край, владимир владимиров