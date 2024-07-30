https://ria.ru/20240730/doroga-1962968231.html

Новый подъезд к промплощадке "Раслово" открыли в Тверской области

Новый подъезд к промплощадке "Раслово" открыли в Тверской области - РИА Новости, 30.07.2024

Новый подъезд к промплощадке "Раслово" открыли в Тверской области

На территории промышленной площадки "Раслово" в Калининском округе осуществлен запуск подъездной дороги к одному из логистических комплексов, сообщает... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T16:36

2024-07-30T16:36

2024-07-30T16:36

тверская область

игорь руденя

тверская область

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. На территории промышленной площадки "Раслово" в Калининском округе осуществлен запуск подъездной дороги к одному из логистических комплексов, сообщает пресс-служба правительством Тверской области. Строительство дорог – важный фактор развития промышленных зон. Создание всех необходимых условий для производств, в том числе транспортной инфраструктуры, а также комплексную поддержку предприятий губернатор Игорь Руденя считает одним из ключевых направлений работы с инвесторами. "Для нас реализация инвестпроектов – вклад в будущее страны и нашей территории. Это также важно с точки зрения демографии. Молодежи интересно трудоустраиваться на новые, современные рабочие места, созданные по результатам модернизации действующих или создания в регионе новых производств", – отметил Руденя, слова которого цитирует пресс-служба. Протяженность дороги, введенной на территории "Раслово", составила 0,85 километра. Около логистического комплекса построены раздельные парковки для легковых и грузовых автомобилей, разворотная площадка, остановочные пункты маршрутного транспорта, установлены остановочные павильоны, уличное освещение и светофор на съезде с Волоколамского шоссе. Комиссией по вопросам развития транспортной системы Тверской области принято решение об организации в ближайшее время обслуживания промышленной площадки "Раслово" автобусами "Транспорта Верхневолжья", рассказали в пресс-службе. Региональная поддержка в части создания инженерной и транспортной инфраструктуры промплощадки обеспечила возможность открытия логистического комплекса по хранению автомобильных запасных частей площадью 25 тыс. квадратных метров, а также производства светопрозрачных фасадных ограждающих конструкций площадью порядка девяти тысяч квадратных метров. На данных объектах создано более 370 новых рабочих мест. Дальнейшее развитие промышленной площадки "Раслово" в перспективе до 2027 года позволит привлечь не менее пяти новых резидентов и сформировать не менее 500 новых рабочих мест, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240309/oez-1932024627.html

https://ria.ru/20240619/stroitelstvo-1953955308.html

https://ria.ru/20231206/proizvodstvo-1914198230.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область