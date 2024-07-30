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В ЛНР добровольцы уничтожили украинский расчет FPV-дронов
В ЛНР добровольцы уничтожили украинский расчет FPV-дронов - РИА Новости, 30.07.2024
В ЛНР добровольцы уничтожили украинский расчет FPV-дронов
Украинский расчет FPV-дронов уничтожен под Белогоровкой в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T07:32
2024-07-30T07:32
2024-07-30T07:32
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Украинский расчет FPV-дронов уничтожен под Белогоровкой в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активной боевой работы между Верхнекаменским и Белогоровкой выявлен расчет FPV-дронов украинских боевиков. Расчетом 120-миллиметрового миномета одного из добровольческих подразделений ВС РФ было нанесено огневое поражение по координатам цели. Все боевики ВФУ в количестве трех военнослужащих были уничтожены с первого выстрела", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что данные украинские позиции хорошо известны и пристреляны российскими военнослужащими, но командование ВСУ с завидной регулярностью отправляет своих подчиненных на верную гибель.
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В ЛНР добровольцы уничтожили украинский расчет FPV-дронов
Марочко: в ЛНР добровольцы уничтожили расчет FPV-дронов ВСУ под Белогоровкой