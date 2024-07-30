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В ЛНР добровольцы уничтожили украинский расчет FPV-дронов - РИА Новости, 30.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:32 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/dobrovoltsy-1962838662.html
В ЛНР добровольцы уничтожили украинский расчет FPV-дронов
В ЛНР добровольцы уничтожили украинский расчет FPV-дронов - РИА Новости, 30.07.2024
В ЛНР добровольцы уничтожили украинский расчет FPV-дронов
Украинский расчет FPV-дронов уничтожен под Белогоровкой в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T07:32
2024-07-30T07:32
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
россия
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ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Украинский расчет FPV-дронов уничтожен под Белогоровкой в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активной боевой работы между Верхнекаменским и Белогоровкой выявлен расчет FPV-дронов украинских боевиков. Расчетом 120-миллиметрового миномета одного из добровольческих подразделений ВС РФ было нанесено огневое поражение по координатам цели. Все боевики ВФУ в количестве трех военнослужащих были уничтожены с первого выстрела", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что данные украинские позиции хорошо известны и пристреляны российскими военнослужащими, но командование ВСУ с завидной регулярностью отправляет своих подчиненных на верную гибель.
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
В ЛНР добровольцы уничтожили украинский расчет FPV-дронов

Марочко: в ЛНР добровольцы уничтожили расчет FPV-дронов ВСУ под Белогоровкой

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий минометного расчета
Военнослужащий минометного расчета - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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Военнослужащий минометного расчета. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Украинский расчет FPV-дронов уничтожен под Белогоровкой в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе активной боевой работы между Верхнекаменским и Белогоровкой выявлен расчет FPV-дронов украинских боевиков. Расчетом 120-миллиметрового миномета одного из добровольческих подразделений ВС РФ было нанесено огневое поражение по координатам цели. Все боевики ВФУ в количестве трех военнослужащих были уничтожены с первого выстрела", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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Он отметил, что данные украинские позиции хорошо известны и пристреляны российскими военнослужащими, но командование ВСУ с завидной регулярностью отправляет своих подчиненных на верную гибель.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссия
 
 
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