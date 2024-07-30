https://ria.ru/20240730/dipmissiya-1962824160.html

Сотрудники посольства России в Венесуэле находятся в безопасности

Сотрудники посольства России в Венесуэле находятся в безопасности - РИА Новости, 30.07.2024

Сотрудники посольства России в Венесуэле находятся в безопасности

Информации о пострадавших россиянах на фоне обострившейся внутренней ситуации в Венесуэле не поступало, сообщили РИА Новости в посольстве РФ. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T03:31

2024-07-30T03:31

2024-07-30T03:43

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КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Информации о пострадавших россиянах на фоне обострившейся внутренней ситуации в Венесуэле не поступало, сообщили РИА Новости в посольстве РФ."Информации об инцидентах с участием российских граждан, а также о пострадавших среди них не поступало. Посольство рекомендует находящимся в Венесуэле гражданам России соблюдать меры безопасности, воздерживаться от посещения неблагополучных районов, мест массового скопления людей, избегать выхода на улицу", - отметили в дипмиссии."В связи с обострившейся внутренней ситуацией в Венесуэле сообщаем, что все сотрудники росзагранучреждения находятся в безопасности", - добавило посольство.Накануне в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. После этого в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами.Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.

https://ria.ru/20240730/venesuela-1962821313.html

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в мире, россия, венесуэла, каракас, николас мадуро