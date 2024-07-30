https://ria.ru/20240730/diplomaty-1962825726.html

Перу обязала венесуэльских дипломатов покинуть страну в течение трех дней

Перу обязала венесуэльских дипломатов покинуть страну в течение трех дней - РИА Новости, 30.07.2024

Перу обязала венесуэльских дипломатов покинуть страну в течение трех дней

Венесуэльские дипломаты должны покинуть Перу в течение трех дней, сообщил перуанский МИД. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T04:00

2024-07-30T04:00

2024-07-30T04:01

в мире

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каракас

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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июл - РИА Новости. Венесуэльские дипломаты должны покинуть Перу в течение трех дней, сообщил перуанский МИД. Ранее в понедельник правительство Венесуэлы сообщило, что отзывает своих дипломатов из ряда латиноамериканских стран, не признавших итоги выборов президента, в их числе Перу. В то же время Венесуэла потребовала от этих правительств незамедлительно отозвать своих представителей с ее территории. "После решений венесуэльской стороны глава МИД Хавьер Гонсалес-Олаэчеа Франко поручил сообщить дипломатическим сотрудникам Венесуэлы, аккредитованным в Перу, что они должны покинуть страну в течение 72 часов", - говорится в сообщении. Накануне в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В понедельник вечером в Венесуэле начались протесты, в Каракасе происходят столкновения между полицией и манифестантами.

https://ria.ru/20240730/venesuela-1962813694.html

https://ria.ru/20240730/karakas-1962824957.html

венесуэла

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в мире, венесуэла, перу, каракас, николас мадуро