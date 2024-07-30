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Перу обязала венесуэльских дипломатов покинуть страну в течение трех дней - РИА Новости, 30.07.2024
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04:00 30.07.2024 (обновлено: 04:01 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/diplomaty-1962825726.html
Перу обязала венесуэльских дипломатов покинуть страну в течение трех дней
Перу обязала венесуэльских дипломатов покинуть страну в течение трех дней - РИА Новости, 30.07.2024
Перу обязала венесуэльских дипломатов покинуть страну в течение трех дней
Венесуэльские дипломаты должны покинуть Перу в течение трех дней, сообщил перуанский МИД. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T04:00
2024-07-30T04:01
в мире
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каракас
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июл - РИА Новости. Венесуэльские дипломаты должны покинуть Перу в течение трех дней, сообщил перуанский МИД. Ранее в понедельник правительство Венесуэлы сообщило, что отзывает своих дипломатов из ряда латиноамериканских стран, не признавших итоги выборов президента, в их числе Перу. В то же время Венесуэла потребовала от этих правительств незамедлительно отозвать своих представителей с ее территории. "После решений венесуэльской стороны глава МИД Хавьер Гонсалес-Олаэчеа Франко поручил сообщить дипломатическим сотрудникам Венесуэлы, аккредитованным в Перу, что они должны покинуть страну в течение 72 часов", - говорится в сообщении. Накануне в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В понедельник вечером в Венесуэле начались протесты, в Каракасе происходят столкновения между полицией и манифестантами.
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962813694.html
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в мире, венесуэла, перу, каракас, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Перу, Каракас, Николас Мадуро
Перу обязала венесуэльских дипломатов покинуть страну в течение трех дней

МИД Перу: дипломаты Венесуэлы должны покинуть страну в течение 72 часов

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкЛима, Перу
Лима, Перу - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Мария Ващук
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Лима, Перу. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июл - РИА Новости. Венесуэльские дипломаты должны покинуть Перу в течение трех дней, сообщил перуанский МИД.
Ранее в понедельник правительство Венесуэлы сообщило, что отзывает своих дипломатов из ряда латиноамериканских стран, не признавших итоги выборов президента, в их числе Перу. В то же время Венесуэла потребовала от этих правительств незамедлительно отозвать своих представителей с ее территории.
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"После решений венесуэльской стороны глава МИД Хавьер Гонсалес-Олаэчеа Франко поручил сообщить дипломатическим сотрудникам Венесуэлы, аккредитованным в Перу, что они должны покинуть страну в течение 72 часов", - говорится в сообщении.
Накануне в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В понедельник вечером в Венесуэле начались протесты, в Каракасе происходят столкновения между полицией и манифестантами.
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