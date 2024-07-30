https://ria.ru/20240730/diplomaty-1962825726.html
Перу обязала венесуэльских дипломатов покинуть страну в течение трех дней
Перу обязала венесуэльских дипломатов покинуть страну в течение трех дней - РИА Новости, 30.07.2024
Перу обязала венесуэльских дипломатов покинуть страну в течение трех дней
Венесуэльские дипломаты должны покинуть Перу в течение трех дней, сообщил перуанский МИД. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T04:00
2024-07-30T04:00
2024-07-30T04:01
в мире
венесуэла
перу
каракас
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105032/43/1050324393_0:254:2966:1922_1920x0_80_0_0_6fa3612c2f30036117d02f22eb11cfa6.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июл - РИА Новости. Венесуэльские дипломаты должны покинуть Перу в течение трех дней, сообщил перуанский МИД. Ранее в понедельник правительство Венесуэлы сообщило, что отзывает своих дипломатов из ряда латиноамериканских стран, не признавших итоги выборов президента, в их числе Перу. В то же время Венесуэла потребовала от этих правительств незамедлительно отозвать своих представителей с ее территории. "После решений венесуэльской стороны глава МИД Хавьер Гонсалес-Олаэчеа Франко поручил сообщить дипломатическим сотрудникам Венесуэлы, аккредитованным в Перу, что они должны покинуть страну в течение 72 часов", - говорится в сообщении. Накануне в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В понедельник вечером в Венесуэле начались протесты, в Каракасе происходят столкновения между полицией и манифестантами.
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962813694.html
https://ria.ru/20240730/karakas-1962824957.html
венесуэла
перу
каракас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105032/43/1050324393_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_8d10f02491dca3852909ba5b20491617.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, перу, каракас, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Перу, Каракас, Николас Мадуро
Перу обязала венесуэльских дипломатов покинуть страну в течение трех дней
МИД Перу: дипломаты Венесуэлы должны покинуть страну в течение 72 часов