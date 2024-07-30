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В ДНР уничтожили наблюдательный пункт и расчет ПТУР ВСУ

В ДНР уничтожили наблюдательный пункт и расчет ПТУР ВСУ - РИА Новости, 30.07.2024

В ДНР уничтожили наблюдательный пункт и расчет ПТУР ВСУ

Артиллеристы-десантники 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава Южной группировки войск уничтожили командно-наблюдательный пункт и расчет ПТУР... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T05:08

2024-07-30T05:08

2024-07-30T07:48

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ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Артиллеристы-десантники 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава Южной группировки войск уничтожили командно-наблюдательный пункт и расчет ПТУР украинских войск вблизи населенного пункта Переездное в ДНР на северском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "По результатам воздушной разведки в опорном пункте ВСУ был выявлен наблюдательный пункт роты и замаскированная огневая позиция ПТУР, с которой противник осуществлял пуски противотанковых управляемых ракет по нашим бронированным средствам и средствам доставки штурмовых групп к линии боевого соприкосновения. Расчет 152-ммиллеметровой гаубицы Д-20 нанес серию ударов по выявленным целям", - сообщили в МО. Отмечается что, артиллеристы продолжают поражать минометные расчеты, оборонительные сооружения, уничтожают пункты управления, вооружения и склады с боеприпасами, а также пехоту ВСУ.

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф