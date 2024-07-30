https://ria.ru/20240730/covid-19-1962869354.html
В России за неделю выросла заболеваемость COVID-19
В России за неделю выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 30.07.2024
В России за неделю выросла заболеваемость COVID-19
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 14%, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T11:07
2024-07-30T11:07
2024-07-30T11:07
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 14%, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 4,24 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 14%. Увеличение заболеваемости отмечено в 49 субъектах Российской Федерации, в том числе в 13 регионах более, чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации был госпитализирован 891 человек с коронавирусом, что на 13,5% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 35 субъектах России, в том числе в 18 регионах увеличение более, чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровели за неделю 7244 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 27,8% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за прошедшую неделю 23 человека, уточнили в оперштабе. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
https://rsport.ria.ru/20240723/zabolevaemost-1961576902.html
https://ria.ru/20231220/orvi-1917006385.html
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россия, китай, ухань, тедрос адханом гебрейесус, воз, общество
Россия, Китай, Ухань, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Общество
В России за неделю выросла заболеваемость COVID-19
Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 14 процентов
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 14%, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
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"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 4,24 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 14%. Увеличение заболеваемости отмечено в 49 субъектах Российской Федерации, в том числе в 13 регионах более, чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
За последнюю неделю в Российской Федерации был госпитализирован 891 человек с коронавирусом, что на 13,5% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 35 субъектах России, в том числе в 18 регионах увеличение более, чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровели за неделю 7244 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 27,8% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за прошедшую неделю 23 человека, уточнили в оперштабе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.