https://ria.ru/20240730/covid-19-1962869354.html

В России за неделю выросла заболеваемость COVID-19

В России за неделю выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 30.07.2024

В России за неделю выросла заболеваемость COVID-19

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 14%, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T11:07

2024-07-30T11:07

2024-07-30T11:07

россия

китай

ухань

тедрос адханом гебрейесус

воз

общество

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 14%, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 4,24 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 14%. Увеличение заболеваемости отмечено в 49 субъектах Российской Федерации, в том числе в 13 регионах более, чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации был госпитализирован 891 человек с коронавирусом, что на 13,5% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 35 субъектах России, в том числе в 18 регионах увеличение более, чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровели за неделю 7244 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 27,8% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за прошедшую неделю 23 человека, уточнили в оперштабе. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.

https://rsport.ria.ru/20240723/zabolevaemost-1961576902.html

https://ria.ru/20231220/orvi-1917006385.html

россия

китай

ухань

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россия, китай, ухань, тедрос адханом гебрейесус, воз, общество