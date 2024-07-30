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В Челябинске увеличили водосброс на Шершневском водохранилище - РИА Новости, 30.07.2024
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16:18 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/cheljabinsk-1962959189.html
В Челябинске увеличили водосброс на Шершневском водохранилище
В Челябинске увеличили водосброс на Шершневском водохранилище - РИА Новости, 30.07.2024
В Челябинске увеличили водосброс на Шершневском водохранилище
Сброс воды на Шершневском водохранилище, которое является основным питьевым источником Челябинска, увеличили до 100 кубометров в секунду, сообщил глава региона... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:18
2024-07-30T16:18
происшествия
челябинск
сосновский район
миасс
алексей текслер
прорыв дамбы в челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Сброс воды на Шершневском водохранилище, которое является основным питьевым источником Челябинска, увеличили до 100 кубометров в секунду, сообщил глава региона Алексей Текслер. Видео с заседания опубликовано в Telegram-канале правительства региона."Что касается Челябинска, то приняли решение, с 15 часов (13.00 мск) увеличили водосброс с Шершневского водохранилища с 90 кубических метров в секунду до 100 для того, чтобы вернуться в нормальный подпорный уровень. В этой части определенные сложности возможны в Челябинске, в Сосновском районе вниз по течению реки Миасс. Знаю, что местная власть ситуацию держит на контроле. С учетом увеличения водосброса просьба усилить мониторинг", - сказал губернатор на заседании оперативного штаба по устранению последствий паводка.По его словам, в настоящее время в регионе остаются потопленными 214 жилых домов, 20 садовых домов, 350 приусадебных территорий. В трех ПВР области находятся 44 человека, в том числе 9 детей. В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. На утро вторника, 30 июля, режим ЧС действует в Верхнеуральском, Еманжелинском, Еткульском, Сосновском районах, Коркинском и Саткинском муниципальных округах, а также Карабашском и Миасском городских округах.
https://ria.ru/20240729/evakuatsiya-1962707024.html
https://ria.ru/20240730/orsk-1962847641.html
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сосновский район
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происшествия, челябинск, сосновский район, миасс, алексей текслер, прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, Челябинск, Сосновский район, Миасс, Алексей Текслер, Прорыв дамбы в Челябинской области
В Челябинске увеличили водосброс на Шершневском водохранилище

Сброс воды на Шершневском водохранилище увеличили до ста кубометров в секунду

© Фото : Администрация Еманжелинского районаПодтопленный паводком Еманжелинский район Челябинской области
Подтопленный паводком Еманжелинский район Челябинской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : Администрация Еманжелинского района
Подтопленный паводком Еманжелинский район Челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Сброс воды на Шершневском водохранилище, которое является основным питьевым источником Челябинска, увеличили до 100 кубометров в секунду, сообщил глава региона Алексей Текслер. Видео с заседания опубликовано в Telegram-канале правительства региона.
«
"Что касается Челябинска, то приняли решение, с 15 часов (13.00 мск) увеличили водосброс с Шершневского водохранилища с 90 кубических метров в секунду до 100 для того, чтобы вернуться в нормальный подпорный уровень. В этой части определенные сложности возможны в Челябинске, в Сосновском районе вниз по течению реки Миасс. Знаю, что местная власть ситуацию держит на контроле. С учетом увеличения водосброса просьба усилить мониторинг", - сказал губернатор на заседании оперативного штаба по устранению последствий паводка.
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29 июля, 15:10
По его словам, в настоящее время в регионе остаются потопленными 214 жилых домов, 20 садовых домов, 350 приусадебных территорий. В трех ПВР области находятся 44 человека, в том числе 9 детей.
В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды.
На утро вторника, 30 июля, режим ЧС действует в Верхнеуральском, Еманжелинском, Еткульском, Сосновском районах, Коркинском и Саткинском муниципальных округах, а также Карабашском и Миасском городских округах.
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ПроисшествияЧелябинскСосновский районМиассАлексей ТекслерПрорыв дамбы в Челябинской области
 
 
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