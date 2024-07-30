https://ria.ru/20240730/burjatija-1962848570.html
В Бурятии приостановили взыскание более 550 миллионов рублей с бойцов СВО
В Бурятии приостановили взыскание более 550 миллионов рублей с бойцов СВО - РИА Новости, 30.07.2024
В Бурятии приостановили взыскание более 550 миллионов рублей с бойцов СВО
В Бурятии приостановили шесть тысяч исполнительных производств участникам СВО на общую сумму более 550 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T09:24
2024-07-30T09:24
2024-07-30T09:24
специальная военная операция на украине
республика бурятия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906985345_0:0:2895:1628_1920x0_80_0_0_bef7a36587ab79cbdf97027588135599.jpg
УЛАН-УДЭ, 30 июл – РИА Новости. В Бурятии приостановили шесть тысяч исполнительных производств участникам СВО на общую сумму более 550 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального УФССП. "В Бурятии судебные приставы приостановили 6 тысяч исполнительных производств, возбужденных в отношении граждан, проходящих службу в Вооруженных силах РФ и принимающих участие в СВО, на общую сумму 551 миллион рублей", - говорится в сообщении. В управлении напомнили, что исполнительные производства приостанавливаются по заявлению самого должника либо его родственников. Исключение - алименты, а также возмещение вреда в связи со смертью кормильца (ч. 1.1 ст. 40 Федерального закона от 02.10.2007 №229 ФЗ "Об исполнительном производстве").
https://ria.ru/20240406/dolzhniki-1938258173.html
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906985345_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_81e609fb5c8939363249fc01fb272f7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Республика Бурятия, Происшествия
В Бурятии приостановили взыскание более 550 миллионов рублей с бойцов СВО
В Бурятии приставы приостановили взыскание 550 миллионов рублей с бойцов СВО