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В Бурятии приостановили взыскание более 550 миллионов рублей с бойцов СВО - РИА Новости, 30.07.2024
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В Бурятии приостановили взыскание более 550 миллионов рублей с бойцов СВО
В Бурятии приостановили взыскание более 550 миллионов рублей с бойцов СВО - РИА Новости, 30.07.2024
В Бурятии приостановили взыскание более 550 миллионов рублей с бойцов СВО
В Бурятии приостановили шесть тысяч исполнительных производств участникам СВО на общую сумму более 550 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T09:24
2024-07-30T09:24
специальная военная операция на украине
республика бурятия
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 30 июл – РИА Новости. В Бурятии приостановили шесть тысяч исполнительных производств участникам СВО на общую сумму более 550 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального УФССП. "В Бурятии судебные приставы приостановили 6 тысяч исполнительных производств, возбужденных в отношении граждан, проходящих службу в Вооруженных силах РФ и принимающих участие в СВО, на общую сумму 551 миллион рублей", - говорится в сообщении. В управлении напомнили, что исполнительные производства приостанавливаются по заявлению самого должника либо его родственников. Исключение - алименты, а также возмещение вреда в связи со смертью кормильца (ч. 1.1 ст. 40 Федерального закона от 02.10.2007 №229 ФЗ "Об исполнительном производстве").
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республика бурятия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Республика Бурятия, Происшествия
В Бурятии приостановили взыскание более 550 миллионов рублей с бойцов СВО

В Бурятии приставы приостановили взыскание 550 миллионов рублей с бойцов СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудники Федеральной службы судебных приставов
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 30 июл – РИА Новости. В Бурятии приостановили шесть тысяч исполнительных производств участникам СВО на общую сумму более 550 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального УФССП.
Бурятии судебные приставы приостановили 6 тысяч исполнительных производств, возбужденных в отношении граждан, проходящих службу в Вооруженных силах РФ и принимающих участие в СВО, на общую сумму 551 миллион рублей", - говорится в сообщении.
В управлении напомнили, что исполнительные производства приостанавливаются по заявлению самого должника либо его родственников. Исключение - алименты, а также возмещение вреда в связи со смертью кормильца (ч. 1.1 ст. 40 Федерального закона от 02.10.2007 №229 ФЗ "Об исполнительном производстве").
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика БурятияПроисшествия
 
 
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