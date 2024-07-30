https://ria.ru/20240730/burjatija-1962848570.html

В Бурятии приостановили взыскание более 550 миллионов рублей с бойцов СВО

В Бурятии приостановили взыскание более 550 миллионов рублей с бойцов СВО - РИА Новости, 30.07.2024

В Бурятии приостановили взыскание более 550 миллионов рублей с бойцов СВО

В Бурятии приостановили шесть тысяч исполнительных производств участникам СВО на общую сумму более 550 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T09:24

2024-07-30T09:24

2024-07-30T09:24

специальная военная операция на украине

республика бурятия

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 30 июл – РИА Новости. В Бурятии приостановили шесть тысяч исполнительных производств участникам СВО на общую сумму более 550 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального УФССП. "В Бурятии судебные приставы приостановили 6 тысяч исполнительных производств, возбужденных в отношении граждан, проходящих службу в Вооруженных силах РФ и принимающих участие в СВО, на общую сумму 551 миллион рублей", - говорится в сообщении. В управлении напомнили, что исполнительные производства приостанавливаются по заявлению самого должника либо его родственников. Исключение - алименты, а также возмещение вреда в связи со смертью кормильца (ч. 1.1 ст. 40 Федерального закона от 02.10.2007 №229 ФЗ "Об исполнительном производстве").

https://ria.ru/20240406/dolzhniki-1938258173.html

республика бурятия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

республика бурятия, происшествия