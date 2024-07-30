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Макрон предложил Бретона на пост еврокомиссара от Франции - РИА Новости, 30.07.2024
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20:08 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/breton-1963021858.html
Макрон предложил Бретона на пост еврокомиссара от Франции
Макрон предложил Бретона на пост еврокомиссара от Франции - РИА Новости, 30.07.2024
Макрон предложил Бретона на пост еврокомиссара от Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон официально предложил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен вновь назначить Тьерри Бретона на пост еврокомиссара от Франции, РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T20:08
2024-07-30T20:08
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ПАРИЖ, 30 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон официально предложил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен вновь назначить Тьерри Бретона на пост еврокомиссара от Франции, следует из обнародованного письма французского лидера. "В ответ на Ваше письмо я могу подтвердить, что Франция выдвинула господина Тьерри Бретона в качестве одного из лиц, которых Совет, по согласованию с Вами, призван предложить в качестве членов Европейской комиссии в соответствии со статьей 17 Договора о Европейском союзе", - говорится в письме. Макрон в письме хвалит Бретона за его компетентность и качества, проявленные им на посту еврокомиссара по внутреннему рынку, а также приверженность Европе. Тьерри Бретон занимает пост комиссара по внутреннему рынку ЕС с 2019 года. До начала политической карьеры он занимал руководящие должности в ИТ-компаниях Bull и Thomson Multimedia, в телекоммуникационной компании France Télécom и корпорации Atos. С 2005 года по 2007 проработал на посту министра финансов во время президентского срока Жака Ширака. Евродепутаты проголосовали 18 июля за переизбрание действующей главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. До 30 августа страны-члены Евросоюза должны предложить кандидатов на посты еврокомиссаров. Глава ЕК просит страны для соблюдения гендерного баланса выдвигать на должности как мужчин, так и женщин, за исключением случаев, когда действующий комиссар остается на своем посту.
https://ria.ru/20240720/biden-1960967088.html
https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1952121577.html
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в мире, франция, европа, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, жак ширак, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Жак Ширак, Еврокомиссия, Евросоюз
Макрон предложил Бретона на пост еврокомиссара от Франции

Макрон официально предложил кандидатуру Бретона на пост еврокомиссара от Франции

© AP Photo / Virginia MayoТьерри Бретон
Тьерри Бретон - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Тьерри Бретон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон официально предложил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен вновь назначить Тьерри Бретона на пост еврокомиссара от Франции, следует из обнародованного письма французского лидера.
«
"В ответ на Ваше письмо я могу подтвердить, что Франция выдвинула господина Тьерри Бретона в качестве одного из лиц, которых Совет, по согласованию с Вами, призван предложить в качестве членов Европейской комиссии в соответствии со статьей 17 Договора о Европейском союзе", - говорится в письме.
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Макрон в письме хвалит Бретона за его компетентность и качества, проявленные им на посту еврокомиссара по внутреннему рынку, а также приверженность Европе.
Тьерри Бретон занимает пост комиссара по внутреннему рынку ЕС с 2019 года. До начала политической карьеры он занимал руководящие должности в ИТ-компаниях Bull и Thomson Multimedia, в телекоммуникационной компании France Télécom и корпорации Atos. С 2005 года по 2007 проработал на посту министра финансов во время президентского срока Жака Ширака.
Евродепутаты проголосовали 18 июля за переизбрание действующей главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. До 30 августа страны-члены Евросоюза должны предложить кандидатов на посты еврокомиссаров. Глава ЕК просит страны для соблюдения гендерного баланса выдвигать на должности как мужчин, так и женщин, за исключением случаев, когда действующий комиссар остается на своем посту.
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В миреФранцияЕвропаЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенЖак ШиракЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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