https://ria.ru/20240730/bomboubezhischa-1963041735.html

В центральной части Израиля открыли бомбоубежища

В центральной части Израиля открыли бомбоубежища - РИА Новости, 30.07.2024

В центральной части Израиля открыли бомбоубежища

В центральной части Израиля в районе Ришон-ле-Цион власти открыли бомбоубежища, опасаясь удара со стороны шиитского ливанского движения "Хезболлах" в ответ на... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T22:53

2024-07-30T22:53

2024-07-30T22:53

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бейрут

москва

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости . В центральной части Израиля в районе Ришон-ле-Цион власти открыли бомбоубежища, опасаясь удара со стороны шиитского ливанского движения "Хезболлах" в ответ на авиаудар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту с целью ликвидации командира движения Фуада Шукера, сообщил во вторник новостной портал Maariv. "Власти Ришон-ле-Циона открыли общественные бомбоубежища, опасаясь ответа со стороны "Хезболлах". Израиль считает, что следующий шаг за террористической организацией", - пишет новостной портал. Maariv, ссылаясь на израильских чиновников, сообщает, что страна не заинтересована в ухудшении ситуации с безопасностью, но отмечает, что Израиль готов к любому сценарию. Ранее сообщалось, что южный пригород Бейрута подвергся авиаударам со стороны Израиля. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибло 12 детей. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240730/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, бейрут, москва, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году