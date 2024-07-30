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В центральной части Израиля открыли бомбоубежища - РИА Новости, 30.07.2024
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22:53 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/bomboubezhischa-1963041735.html
В центральной части Израиля открыли бомбоубежища
В центральной части Израиля открыли бомбоубежища - РИА Новости, 30.07.2024
В центральной части Израиля открыли бомбоубежища
В центральной части Израиля в районе Ришон-ле-Цион власти открыли бомбоубежища, опасаясь удара со стороны шиитского ливанского движения "Хезболлах" в ответ на... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T22:53
2024-07-30T22:53
в мире
израиль
бейрут
москва
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости . В центральной части Израиля в районе Ришон-ле-Цион власти открыли бомбоубежища, опасаясь удара со стороны шиитского ливанского движения "Хезболлах" в ответ на авиаудар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту с целью ликвидации командира движения Фуада Шукера, сообщил во вторник новостной портал Maariv. "Власти Ришон-ле-Циона открыли общественные бомбоубежища, опасаясь ответа со стороны "Хезболлах". Израиль считает, что следующий шаг за террористической организацией", - пишет новостной портал. Maariv, ссылаясь на израильских чиновников, сообщает, что страна не заинтересована в ухудшении ситуации с безопасностью, но отмечает, что Израиль готов к любому сценарию. Ранее сообщалось, что южный пригород Бейрута подвергся авиаударам со стороны Израиля. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибло 12 детей. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240730/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, бейрут, москва, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Бейрут, Москва, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В центральной части Израиля открыли бомбоубежища

Maariv: власти Ришон-ле-Циона открыли бомбоубежища, опасаясь удара "Хезболлы

© Depositphotos.com / ViculiaГород Ришон-ле-Цион в Израиле
Город Ришон-ле-Цион в Израиле - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Depositphotos.com / Viculia
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости . В центральной части Израиля в районе Ришон-ле-Цион власти открыли бомбоубежища, опасаясь удара со стороны шиитского ливанского движения "Хезболлах" в ответ на авиаудар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту с целью ликвидации командира движения Фуада Шукера, сообщил во вторник новостной портал Maariv.
«
"Власти Ришон-ле-Циона открыли общественные бомбоубежища, опасаясь ответа со стороны "Хезболлах". Израиль считает, что следующий шаг за террористической организацией", - пишет новостной портал.
Maariv, ссылаясь на израильских чиновников, сообщает, что страна не заинтересована в ухудшении ситуации с безопасностью, но отмечает, что Израиль готов к любому сценарию.
Ранее сообщалось, что южный пригород Бейрута подвергся авиаударам со стороны Израиля. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибло 12 детей.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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