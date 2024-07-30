https://ria.ru/20240730/biznesmeny-1963026096.html
Бизнесмены Туапсе купили "УАЗ" для использования в зоне СВО
Бизнесмены Туапсе купили "УАЗ" для использования в зоне СВО - РИА Новости, 30.07.2024
Бизнесмены Туапсе купили "УАЗ" для использования в зоне СВО
Предприниматели Туапсе купили автомобиль "УАЗ СГР" для отправки в зону спецоперации, сообщили в администрации Туапсинского района. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T20:38
2024-07-30T20:38
2024-07-30T20:38
надежные люди
туапсе
туапсинский район
сво
гуманитарная помощь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1963022516_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fbf0e314fbc1458783c5e2c3b2f54207.jpg
КРАСНОДАР, 30 июл – РИА Новости. Предприниматели Туапсе купили автомобиль "УАЗ СГР" для отправки в зону спецоперации, сообщили в администрации Туапсинского района. "Автомобиль "УАЗ СГР" повёл на передовую из Туапсе один из бойцов СВО. "Буханку" приобрели для нужд фронта туапсинские предприниматели", - говорится в сообщении. Уточняется, что в машине установлены силовой бампер, защита баков и большие колеса. "Буханки" используют как для транспортировки подкрепления бойцов, так и для транспортировки раненых. Маленькие жители Туапсе также присоединились к акции и, по словам администрации, раскрасили кузов "УАЗа" в защитные цвета.
https://ria.ru/20240730/pomosch-1962966206.html
туапсе
туапсинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1963022516_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3b6002578bb8eaf238fb663fb4b3f6d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туапсе, туапсинский район, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Туапсе, Туапсинский район, СВО, Гуманитарная помощь
КРАСНОДАР, 30 июл – РИА Новости. Предприниматели Туапсе купили автомобиль "УАЗ СГР" для отправки в зону спецоперации, сообщили в администрации Туапсинского района.
"Автомобиль "УАЗ СГР" повёл на передовую из Туапсе один из бойцов СВО. "Буханку" приобрели для нужд фронта туапсинские предприниматели", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в машине установлены силовой бампер, защита баков и большие колеса. "Буханки" используют как для транспортировки подкрепления бойцов, так и для транспортировки раненых.
Маленькие жители Туапсе также присоединились к акции и, по словам администрации, раскрасили кузов "УАЗа"
в защитные цвета.