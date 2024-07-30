Рейтинг@Mail.ru
Бизнесмены Туапсе купили "УАЗ" для использования в зоне СВО - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
20:38 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/biznesmeny-1963026096.html
Бизнесмены Туапсе купили "УАЗ" для использования в зоне СВО
Бизнесмены Туапсе купили "УАЗ" для использования в зоне СВО - РИА Новости, 30.07.2024
Бизнесмены Туапсе купили "УАЗ" для использования в зоне СВО
Предприниматели Туапсе купили автомобиль "УАЗ СГР" для отправки в зону спецоперации, сообщили в администрации Туапсинского района. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T20:38
2024-07-30T20:38
надежные люди
туапсе
туапсинский район
сво
гуманитарная помощь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1963022516_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fbf0e314fbc1458783c5e2c3b2f54207.jpg
КРАСНОДАР, 30 июл – РИА Новости. Предприниматели Туапсе купили автомобиль "УАЗ СГР" для отправки в зону спецоперации, сообщили в администрации Туапсинского района. "Автомобиль "УАЗ СГР" повёл на передовую из Туапсе один из бойцов СВО. "Буханку" приобрели для нужд фронта туапсинские предприниматели", - говорится в сообщении. Уточняется, что в машине установлены силовой бампер, защита баков и большие колеса. "Буханки" используют как для транспортировки подкрепления бойцов, так и для транспортировки раненых. Маленькие жители Туапсе также присоединились к акции и, по словам администрации, раскрасили кузов "УАЗа" в защитные цвета.
https://ria.ru/20240730/pomosch-1962966206.html
туапсе
туапсинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1963022516_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3b6002578bb8eaf238fb663fb4b3f6d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туапсе, туапсинский район, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Туапсе, Туапсинский район, СВО, Гуманитарная помощь

Бизнесмены Туапсе купили "УАЗ" для использования в зоне СВО

© Фото : администрация Туапсинского муниципального районаДети красят "буханку" в защитный цвет
Дети красят буханку в защитный цвет - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : администрация Туапсинского муниципального района
Дети красят "буханку" в защитный цвет
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 30 июл – РИА Новости. Предприниматели Туапсе купили автомобиль "УАЗ СГР" для отправки в зону спецоперации, сообщили в администрации Туапсинского района.
"Автомобиль "УАЗ СГР" повёл на передовую из Туапсе один из бойцов СВО. "Буханку" приобрели для нужд фронта туапсинские предприниматели", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в машине установлены силовой бампер, защита баков и большие колеса. "Буханки" используют как для транспортировки подкрепления бойцов, так и для транспортировки раненых.
Маленькие жители Туапсе также присоединились к акции и, по словам администрации, раскрасили кузов "УАЗа" в защитные цвета.
Сочинские казаки отправили 700 кг помощи в зону специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Сочинские казаки отправили 700 кг гуманитарной помощи в зону СВО
Вчера, 16:28
 
Надежные людиТуапсеТуапсинский районСВОГуманитарная помощь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала