https://ria.ru/20240730/biznesmeny-1963026096.html

Бизнесмены Туапсе купили "УАЗ" для использования в зоне СВО

Бизнесмены Туапсе купили "УАЗ" для использования в зоне СВО - РИА Новости, 30.07.2024

Бизнесмены Туапсе купили "УАЗ" для использования в зоне СВО

Предприниматели Туапсе купили автомобиль "УАЗ СГР" для отправки в зону спецоперации, сообщили в администрации Туапсинского района. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T20:38

2024-07-30T20:38

2024-07-30T20:38

надежные люди

туапсе

туапсинский район

сво

гуманитарная помощь

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КРАСНОДАР, 30 июл – РИА Новости. Предприниматели Туапсе купили автомобиль "УАЗ СГР" для отправки в зону спецоперации, сообщили в администрации Туапсинского района. "Автомобиль "УАЗ СГР" повёл на передовую из Туапсе один из бойцов СВО. "Буханку" приобрели для нужд фронта туапсинские предприниматели", - говорится в сообщении. Уточняется, что в машине установлены силовой бампер, защита баков и большие колеса. "Буханки" используют как для транспортировки подкрепления бойцов, так и для транспортировки раненых. Маленькие жители Туапсе также присоединились к акции и, по словам администрации, раскрасили кузов "УАЗа" в защитные цвета.

https://ria.ru/20240730/pomosch-1962966206.html

туапсе

туапсинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

туапсе, туапсинский район, сво, гуманитарная помощь