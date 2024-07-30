https://ria.ru/20240730/bespilotniki-1962875079.html
Беспилотники атаковали два харьковских села
Беспилотники атаковали два харьковских села - РИА Новости, 30.07.2024
Беспилотники атаковали два харьковских села
Украинские беспилотники атаковали села Новоегоровка и Великий Выселок Купянского района Харьковской области, повреждены частные дома и гражданский автомобиль,... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T11:38
2024-07-30T11:38
2024-07-30T11:38
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/17/1867207386_0:210:2898:1840_1920x0_80_0_0_9d1c013755505de28bfcad846503c418.jpg
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали села Новоегоровка и Великий Выселок Купянского района Харьковской области, повреждены частные дома и гражданский автомобиль, среди жителей пострадавших нет, сообщает во вторник УВД российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона в Telegram-канале. "Двадцать девятого июля 2024 года вооруженные формирования Украины выпустили пять ударных беспилотных летательных аппаратов по селам Новоегоровка и Великий Выселок Купянского района Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства. По данным администрации, никто из жителей не пострадал, но были повреждены частные дома и гражданский автомобиль в селе Великий Выселок.
https://ria.ru/20240730/pozhar-1962842701.html
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/17/1867207386_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_fe983ede5a6f792f0f4e37f6b94ffe6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Происшествия
Беспилотники атаковали два харьковских села
Украинские беспилотники атаковали два харьковских села, повредив дома и машину