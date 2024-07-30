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Беспилотники атаковали два харьковских села - РИА Новости, 30.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:38 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/bespilotniki-1962875079.html
Беспилотники атаковали два харьковских села
Беспилотники атаковали два харьковских села - РИА Новости, 30.07.2024
Беспилотники атаковали два харьковских села
Украинские беспилотники атаковали села Новоегоровка и Великий Выселок Купянского района Харьковской области, повреждены частные дома и гражданский автомобиль,... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T11:38
2024-07-30T11:38
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
происшествия
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали села Новоегоровка и Великий Выселок Купянского района Харьковской области, повреждены частные дома и гражданский автомобиль, среди жителей пострадавших нет, сообщает во вторник УВД российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона в Telegram-канале. "Двадцать девятого июля 2024 года вооруженные формирования Украины выпустили пять ударных беспилотных летательных аппаратов по селам Новоегоровка и Великий Выселок Купянского района Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства. По данным администрации, никто из жителей не пострадал, но были повреждены частные дома и гражданский автомобиль в селе Великий Выселок.
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харьковская область, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Происшествия
Беспилотники атаковали два харьковских села

Украинские беспилотники атаковали два харьковских села, повредив дома и машину

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали села Новоегоровка и Великий Выселок Купянского района Харьковской области, повреждены частные дома и гражданский автомобиль, среди жителей пострадавших нет, сообщает во вторник УВД российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона в Telegram-канале.
"Двадцать девятого июля 2024 года вооруженные формирования Украины выпустили пять ударных беспилотных летательных аппаратов по селам Новоегоровка и Великий Выселок Купянского района Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства.
По данным администрации, никто из жителей не пострадал, но были повреждены частные дома и гражданский автомобиль в селе Великий Выселок.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаПроисшествия
 
 
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