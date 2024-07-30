https://ria.ru/20240730/bespilotniki-1962875079.html

Беспилотники атаковали два харьковских села

Беспилотники атаковали два харьковских села - РИА Новости, 30.07.2024

Беспилотники атаковали два харьковских села

Украинские беспилотники атаковали села Новоегоровка и Великий Выселок Купянского района Харьковской области, повреждены частные дома и гражданский автомобиль,... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T11:38

2024-07-30T11:38

2024-07-30T11:38

специальная военная операция на украине

харьковская область

украина

происшествия

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали села Новоегоровка и Великий Выселок Купянского района Харьковской области, повреждены частные дома и гражданский автомобиль, среди жителей пострадавших нет, сообщает во вторник УВД российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона в Telegram-канале. "Двадцать девятого июля 2024 года вооруженные формирования Украины выпустили пять ударных беспилотных летательных аппаратов по селам Новоегоровка и Великий Выселок Купянского района Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства. По данным администрации, никто из жителей не пострадал, но были повреждены частные дома и гражданский автомобиль в селе Великий Выселок.

https://ria.ru/20240730/pozhar-1962842701.html

харьковская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьковская область, украина, происшествия