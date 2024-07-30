https://ria.ru/20240730/belousov-1962973583.html
Белоусов наградил отличившихся в СВО военных 45-й бригады спецназа ВДВ
Белоусов наградил отличившихся в СВО военных 45-й бригады спецназа ВДВ - РИА Новости, 30.07.2024
Белоусов наградил отличившихся в СВО военных 45-й бригады спецназа ВДВ
Глава Минобороны России Андрей Белоусов наградил бойцов 45-й гвардейской отдельной бригады спецназначения ВДВ, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:51
2024-07-30T16:51
2024-07-30T17:36
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Глава Минобороны России Андрей Белоусов наградил бойцов 45-й гвардейской отдельной бригады спецназначения ВДВ, сообщили в ведомстве.Министр во вторник совершил рабочую поездку в войска Московского военного округа. Там он поздравил личный состав 45-й бригады с 30-летием со дня ее основания и вручил награды."Военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, вручены орден Мужества, медали "За отвагу", медаль Суворова и медали "За храбрость" II степени", — говорится в заявлении. Белоусов отметил, что личный состав бригады по праву служит образцом мужества, воинской доблести и профессионализма. Он подчеркнул, что более пяти тысяч бойцов этого соединения получили высокие государственные награды, а 21 военнослужащий был удостоен звания Героя России. По словам министра, бригада эффективно выполняет самые ответственные задания в зоне спецоперации на Украине, действуя четко и слаженно в непростой обстановке, на деле воплощая в жизнь свой девиз: "Побеждает сильнейший".Глава Минобороны также выразил уверенность, что бойцы этого соединения и впредь будут честно выполнять свой воинский долг и вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности страны.
https://ria.ru/20240730/belousov-1962966927.html
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Белоусов вручает награды 45-й бригаде спецназа ВДВ
Белоусов поздравил 45-ю бригаду спецназа ВДВ с 30-летним юбилеем и вручил госнаграды военнослужащим
2024-07-30T16:51
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россия, андрей белоусов, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Белоусов наградил отличившихся в СВО военных 45-й бригады спецназа ВДВ
Глава Минобороны Белоусов вручил награды бойцам 45-й бригады спецназначения ВДВ