https://ria.ru/20240730/belousov-1962973583.html

Белоусов наградил отличившихся в СВО военных 45-й бригады спецназа ВДВ

Белоусов наградил отличившихся в СВО военных 45-й бригады спецназа ВДВ - РИА Новости, 30.07.2024

Белоусов наградил отличившихся в СВО военных 45-й бригады спецназа ВДВ

Глава Минобороны России Андрей Белоусов наградил бойцов 45-й гвардейской отдельной бригады спецназначения ВДВ, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T16:51

2024-07-30T16:51

2024-07-30T17:36

специальная военная операция на украине

россия

андрей белоусов

воздушно-десантные войска россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Глава Минобороны России Андрей Белоусов наградил бойцов 45-й гвардейской отдельной бригады спецназначения ВДВ, сообщили в ведомстве.Министр во вторник совершил рабочую поездку в войска Московского военного округа. Там он поздравил личный состав 45-й бригады с 30-летием со дня ее основания и вручил награды."Военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, вручены орден Мужества, медали "За отвагу", медаль Суворова и медали "За храбрость" II степени", — говорится в заявлении. Белоусов отметил, что личный состав бригады по праву служит образцом мужества, воинской доблести и профессионализма. Он подчеркнул, что более пяти тысяч бойцов этого соединения получили высокие государственные награды, а 21 военнослужащий был удостоен звания Героя России. По словам министра, бригада эффективно выполняет самые ответственные задания в зоне спецоперации на Украине, действуя четко и слаженно в непростой обстановке, на деле воплощая в жизнь свой девиз: "Побеждает сильнейший".Глава Минобороны также выразил уверенность, что бойцы этого соединения и впредь будут честно выполнять свой воинский долг и вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности страны.

https://ria.ru/20240730/belousov-1962966927.html

https://ria.ru/20240726/belousov-1962102301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Белоусов вручает награды 45-й бригаде спецназа ВДВ Белоусов поздравил 45-ю бригаду спецназа ВДВ с 30-летним юбилеем и вручил госнаграды военнослужащим 2024-07-30T16:51 true PT2M56S

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россия, андрей белоусов, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), украина