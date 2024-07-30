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Мужчина, тело которого нашли после ЧП на Беломорканале, был экскаваторщиком - РИА Новости, 30.07.2024
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15:13 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/belomorkanal-1962942056.html
Мужчина, тело которого нашли после ЧП на Беломорканале, был экскаваторщиком
Мужчина, тело которого нашли после ЧП на Беломорканале, был экскаваторщиком - РИА Новости, 30.07.2024
Мужчина, тело которого нашли после ЧП на Беломорканале, был экскаваторщиком
Мужчина, тело которого спасатели обнаружили в ходе поисков пропавших после ЧП на Беломорско-Балтийском канале (ББК) в Надвоицах, работал на экскаваторе в зоне... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T15:13
2024-07-30T15:13
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на беломорканале
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Мужчина, тело которого спасатели обнаружили в ходе поисков пропавших после ЧП на Беломорско-Балтийском канале (ББК) в Надвоицах, работал на экскаваторе в зоне аварии, сообщил оперштаб Карелии. Ранее республиканское управление МЧС информировало об обнаружении тел двух погибших – мужчины и женщины – в районе поселка Кочкома, который находится в 11 километрах от места аварии на Беломорско-Балтийском канале. "Сотрудники ГИМС обнаружили тело мужчины, который работал на экскаваторе в момент прорыва плотины. Работники специализированной пожарно-спасательной части карельского МЧС нашли и подняли тело женщины... Неизвестной остается судьба одного человека – женщины", – сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами ББК, установленной на время реконструкции деревянной плотины. По последним данным, трое пострадавших после ЧП остаются в больнице. В округе введен режим ЧС. Временно приостановлены судоходство на участке 1246-1255 км ББК и транзит через канал.
https://ria.ru/20240729/kareliya-1962711444.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на беломорканале
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на Беломорканале
Мужчина, тело которого нашли после ЧП на Беломорканале, был экскаваторщиком

Оперштаб Карелии: найденный в зоне ЧП на ББК погибший работал на экскаваторе

© МЧС Республики Карелия | Перейти в медиабанкВ Карелии на Беломорско-Балтийском канале прорвало дамбу
В Карелии на Беломорско-Балтийском канале прорвало дамбу - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© МЧС Республики Карелия
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В Карелии на Беломорско-Балтийском канале прорвало дамбу
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Мужчина, тело которого спасатели обнаружили в ходе поисков пропавших после ЧП на Беломорско-Балтийском канале (ББК) в Надвоицах, работал на экскаваторе в зоне аварии, сообщил оперштаб Карелии.
Ранее республиканское управление МЧС информировало об обнаружении тел двух погибших – мужчины и женщины – в районе поселка Кочкома, который находится в 11 километрах от места аварии на Беломорско-Балтийском канале.
«
"Сотрудники ГИМС обнаружили тело мужчины, который работал на экскаваторе в момент прорыва плотины. Работники специализированной пожарно-спасательной части карельского МЧС нашли и подняли тело женщины... Неизвестной остается судьба одного человека – женщины", – сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.
Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами ББК, установленной на время реконструкции деревянной плотины. По последним данным, трое пострадавших после ЧП остаются в больнице. В округе введен режим ЧС. Временно приостановлены судоходство на участке 1246-1255 км ББК и транзит через канал.
Последствия аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Пятеро пострадавших при ЧП на ББК находятся в состоянии средней тяжести
29 июля, 15:16
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧП на Беломорканале
 
 
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