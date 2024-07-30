https://ria.ru/20240730/belomorkanal-1962942056.html

Мужчина, тело которого нашли после ЧП на Беломорканале, был экскаваторщиком

Мужчина, тело которого нашли после ЧП на Беломорканале, был экскаваторщиком - РИА Новости, 30.07.2024

Мужчина, тело которого нашли после ЧП на Беломорканале, был экскаваторщиком

Мужчина, тело которого спасатели обнаружили в ходе поисков пропавших после ЧП на Беломорско-Балтийском канале (ББК) в Надвоицах, работал на экскаваторе в зоне... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T15:13

2024-07-30T15:13

2024-07-30T15:13

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на беломорканале

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Мужчина, тело которого спасатели обнаружили в ходе поисков пропавших после ЧП на Беломорско-Балтийском канале (ББК) в Надвоицах, работал на экскаваторе в зоне аварии, сообщил оперштаб Карелии. Ранее республиканское управление МЧС информировало об обнаружении тел двух погибших – мужчины и женщины – в районе поселка Кочкома, который находится в 11 километрах от места аварии на Беломорско-Балтийском канале. "Сотрудники ГИМС обнаружили тело мужчины, который работал на экскаваторе в момент прорыва плотины. Работники специализированной пожарно-спасательной части карельского МЧС нашли и подняли тело женщины... Неизвестной остается судьба одного человека – женщины", – сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами ББК, установленной на время реконструкции деревянной плотины. По последним данным, трое пострадавших после ЧП остаются в больнице. В округе введен режим ЧС. Временно приостановлены судоходство на участке 1246-1255 км ББК и транзит через канал.

https://ria.ru/20240729/kareliya-1962711444.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на беломорканале