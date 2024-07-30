https://ria.ru/20240730/bayden-1963044203.html

Белый дом разъяснил слова Байдена о "мертвом" спикере палаты представителей

Белый дом разъяснил слова Байдена о "мертвом" спикере палаты представителей - РИА Новости, 30.07.2024

Белый дом разъяснил слова Байдена о "мертвом" спикере палаты представителей

Президент США Джо Байден не оговорился, когда сказал, что спикер палаты представителей США Майк Джонсон "мертв", заявила официальный представитель Белого дома... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T23:21

2024-07-30T23:21

2024-07-30T23:26

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президентские выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден не оговорился, когда сказал, что спикер палаты представителей США Майк Джонсон "мертв", заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Он высказался об этом. Он говорил, что идея спикера "мертва по прибытии". Он цитировал спикера… Не думаю, что он оговорился. Думаю, он выразился ясно", - сказала Жан-Пьер на брифинге. Так она ответила на просьбу прокомментировать высказывание Байдена, который накануне сначала сказал, что "идея спикера мертва по прибытии", процитировав слова самого Джонсона о предложенной президентом США реформе Верховного суда. Позже в разговоре с журналистами Байден сказал, что это "он (спикер) мертв по прибытии". Накануне Байден внес ряд предложений о реформе Верховного суда, включая поправку к конституции об отмене неприкосновенности для бывших президентов, установление кодекса моральный этики для судей и ограничений на срок их работы. Джонсон заявил, что у предложений нет перспектив в палате представителей, они "мертвы по прибытии" в конгресс. Ранее Байден извинялся за высказанный в ходе телефонной конференции со спонсорами его бывшей избирательной кампании призыв "поместить Трампа в яблочко (центр мишени)". Через несколько дней после того звонка на экс-президента было совершено покушение.

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в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер, президентские выборы в сша