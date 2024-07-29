https://ria.ru/20240729/zhivodnovodstvo-1962725456.html
Рост показателей в молочном живодноводстве зафиксирован в Тверской области
Рост показателей в молочном живодноводстве зафиксирован в Тверской области - РИА Новости, 29.07.2024
Рост показателей в молочном живодноводстве зафиксирован в Тверской области
В Тверской области в 2024 году выросли объемы производства молока; с начала этого года хозяйствами Верхневолжья произведено 120,1 тысячи тонн молока, что на 15% РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T16:03
2024-07-29T16:03
2024-07-29T16:03
тверская область
игорь руденя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962722649_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_6c3b56ff265aa179b911f8896a080fcc.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Тверской области в 2024 году выросли объемы производства молока; с начала этого года хозяйствами Верхневолжья произведено 120,1 тысячи тонн молока, что на 15% выше аналогичного периода 2023 года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Одной из ключевых задач, обозначенных губернатором Игорем Руденей в агропромышленном комплексе региона, является увеличение производительности в молочном животноводстве. Для этой цели сельхозтоваропроизводителям предоставляется господдержка по ряду направлений. Всего в текущем году на развитие молочного животноводства аграриям региона предусмотрено около 650 миллионов рублей, из которых почти 540 миллионов рублей – средства областного бюджета. По сравнению с уровнем 2022 года объем средств по данному направлению увеличился почти в три раза. Из произведенного в этом году молока на долю сельхозпредприятий приходится более 91 тысячи тонн – прирост составил 21,9 % к уровню прошлого года. В том числе, показатель вырос благодаря увеличению поголовья и продуктивности животных. Лидеры в производстве молока – сельхозорганизации Калининского, Конаковского и Кашинского округов, где за первое полугодие этого года произведено 9,5 тысячи тонн, 36,4 тысячи тонн и 14,9 тысячи тонн продукции соответственно. В совокупности – это 66,7% от общеобластных объемов, говорится в сообщении. Хозяйства региона также продолжают увеличивать надои на одну корову. За первое полугодие средний надой на одну корову в сельхозорганизациях вырос до 3,8 тысячи килограммов, или на 12,3% к прошлогодним показателям. Причем в ряде муниципалитетов эти результаты значительно превышают среднеобластные значения. В настоящее время в Верхневолжье насчитывается 83,9 тысячи голов крупного рогатого скота – это 102% относительно аналогичного периода прошлого года. Из них коров – 39,2 тысячи голов, что составляет 104,5% к соответствующему прошлогоднему периоду, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240729/proekty-1962667593.html
https://ria.ru/20240727/verkhnevolzhe-1962387969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Тверской области в 2024 году выросли объемы производства молока; с начала этого года хозяйствами Верхневолжья произведено 120,1 тысячи тонн молока, что на 15% выше аналогичного периода 2023 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Одной из ключевых задач, обозначенных губернатором Игорем Руденей в агропромышленном комплексе региона, является увеличение производительности в молочном животноводстве. Для этой цели сельхозтоваропроизводителям предоставляется господдержка по ряду направлений. Всего в текущем году на развитие молочного животноводства аграриям региона предусмотрено около 650 миллионов рублей, из которых почти 540 миллионов рублей – средства областного бюджета. По сравнению с уровнем 2022 года объем средств по данному направлению увеличился почти в три раза.
Из произведенного в этом году молока на долю сельхозпредприятий приходится более 91 тысячи тонн – прирост составил 21,9 % к уровню прошлого года. В том числе, показатель вырос благодаря увеличению поголовья и продуктивности животных.
Лидеры в производстве молока – сельхозорганизации Калининского, Конаковского и Кашинского округов, где за первое полугодие этого года произведено 9,5 тысячи тонн, 36,4 тысячи тонн и 14,9 тысячи тонн продукции соответственно. В совокупности – это 66,7% от общеобластных объемов, говорится в сообщении.
Хозяйства региона также продолжают увеличивать надои на одну корову. За первое полугодие средний надой на одну корову в сельхозорганизациях вырос до 3,8 тысячи килограммов, или на 12,3% к прошлогодним показателям. Причем в ряде муниципалитетов эти результаты значительно превышают среднеобластные значения.
В настоящее время в Верхневолжье насчитывается 83,9 тысячи голов крупного рогатого скота – это 102% относительно аналогичного периода прошлого года. Из них коров – 39,2 тысячи голов, что составляет 104,5% к соответствующему прошлогоднему периоду, заключили в пресс-службе.