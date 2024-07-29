https://ria.ru/20240729/zemlya-1962769839.html

Подмосковные аграрии ввели в оборот почти 7 тысяч га неиспользуемых земель

Подмосковные аграрии ввели в оборот почти 7 тысяч га неиспользуемых земель - РИА Новости, 29.07.2024

Подмосковные аграрии ввели в оборот почти 7 тысяч га неиспользуемых земель

С начала года в Подмосковье началась акция по ввод в эксплуатацию неиспользуемых земель. Об этом сообщил сайт 360.ru со ссылкой на минсельхоз региона. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T18:18

2024-07-29T18:18

2024-07-29T18:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941032859_0:0:3596:2023_1920x0_80_0_0_72f4c2c8748018f3c02f21af8d55d603.jpg

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. С начала года в Подмосковье началась акция по ввод в эксплуатацию неиспользуемых земель. Об этом сообщил сайт 360.ru со ссылкой на минсельхоз региона.За этот период аграрии освоили 6,7 тысячи га, что составляет 27% от запланированного на год объема. Наиболее активными регионами стали Можайск, Шаховская, Лотошино, Ступино и Волоколамск. В этом году предстоит ввести в оборот около 25 тысяч гектаров земли.В министерстве подчеркнули, что эффективное управление земельными ресурсами способствует обеспечению продовольственной безопасности в регионе и повышению экспортных возможностей.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)