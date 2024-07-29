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Подмосковные аграрии ввели в оборот почти 7 тысяч га неиспользуемых земель
Подмосковные аграрии ввели в оборот почти 7 тысяч га неиспользуемых земель - РИА Новости, 29.07.2024
Подмосковные аграрии ввели в оборот почти 7 тысяч га неиспользуемых земель
С начала года в Подмосковье началась акция по ввод в эксплуатацию неиспользуемых земель. Об этом сообщил сайт 360.ru со ссылкой на минсельхоз региона. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T18:18
2024-07-29T18:18
2024-07-29T18:18
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. С начала года в Подмосковье началась акция по ввод в эксплуатацию неиспользуемых земель. Об этом сообщил сайт 360.ru со ссылкой на минсельхоз региона.За этот период аграрии освоили 6,7 тысячи га, что составляет 27% от запланированного на год объема. Наиболее активными регионами стали Можайск, Шаховская, Лотошино, Ступино и Волоколамск. В этом году предстоит ввести в оборот около 25 тысяч гектаров земли.В министерстве подчеркнули, что эффективное управление земельными ресурсами способствует обеспечению продовольственной безопасности в регионе и повышению экспортных возможностей.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости.
С начала года в Подмосковье началась акция по ввод в эксплуатацию неиспользуемых земель. Об этом сообщил сайт 360.ru
со ссылкой на минсельхоз региона.
За этот период аграрии освоили 6,7 тысячи га, что составляет 27% от запланированного на год объема. Наиболее активными регионами стали Можайск, Шаховская, Лотошино, Ступино и Волоколамск. В этом году предстоит ввести в оборот около 25 тысяч гектаров земли.
В министерстве подчеркнули, что эффективное управление земельными ресурсами способствует обеспечению продовольственной безопасности в регионе и повышению экспортных возможностей.