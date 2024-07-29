https://ria.ru/20240729/zemletrjasenie-1962748736.html
У берегов Тонга произошло сильное землетрясение
У берегов Тонга произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 29.07.2024
У берегов Тонга произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов королевства Тонга в южной части Тихого океана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T17:14
2024-07-29T17:14
2024-07-29T17:14
в мире
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тихий океан
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов королевства Тонга в южной части Тихого океана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) на сайте. Подземные толчки зафиксированы в 13.07 по времени UTC (16.07 мск) в 174 километрах к северо-востоку от столицы Тонга города Нукуалофа. Очаг залегал на глубине десяти километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.
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в мире, тонга, тихий океан, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Тонга, Тихий океан, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Тонга произошло сильное землетрясение
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8