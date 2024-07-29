https://ria.ru/20240729/zdorove-1962720403.html

Почти 6,5 тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья летом

Почти 6,5 тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья летом - РИА Новости, 29.07.2024

Почти 6,5 тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья летом

Почти 6,5 тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета, а в минувшие выходные это сделали 844 жителей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:46

2024-07-29T15:46

2024-07-29T15:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

коломна

алексей сапанюк

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Почти 6,5 тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета, а в минувшие выходные это сделали 844 жителей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Акция проводилась в том числе в Наро-Фоминске, Коломне, Чехове, Балашихе, Волоколамске и др. "Такой формат прохождения профосмотра пользуется спросом у жителей нашего региона. Это очень удобно, так как можно совместить прогулку и заботу о своем здоровье. Всего с начала лета свое здоровье в парках Московской области проверили почти 6,5 тысяч человек, а в минувшие входные 844", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Если у пациента возникали какие-либо осложнения, то его направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику.

https://ria.ru/20240729/podmoskove-1962642853.html

https://ria.ru/20240726/shkoly-1962161349.html

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

коломна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), наро-фоминск, коломна, алексей сапанюк