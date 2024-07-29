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Почти 6,5 тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья летом - РИА Новости, 29.07.2024
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Новости Подмосковья
 
15:46 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/zdorove-1962720403.html
Почти 6,5 тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья летом
Почти 6,5 тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья летом - РИА Новости, 29.07.2024
Почти 6,5 тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья летом
Почти 6,5 тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета, а в минувшие выходные это сделали 844 жителей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:46
2024-07-29T15:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
коломна
алексей сапанюк
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Почти 6,5 тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета, а в минувшие выходные это сделали 844 жителей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Акция проводилась в том числе в Наро-Фоминске, Коломне, Чехове, Балашихе, Волоколамске и др. "Такой формат прохождения профосмотра пользуется спросом у жителей нашего региона. Это очень удобно, так как можно совместить прогулку и заботу о своем здоровье. Всего с начала лета свое здоровье в парках Московской области проверили почти 6,5 тысяч человек, а в минувшие входные 844", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Если у пациента возникали какие-либо осложнения, то его направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику.
https://ria.ru/20240729/podmoskove-1962642853.html
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московская область (подмосковье), наро-фоминск, коломна, алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Наро-Фоминск, Коломна, Алексей Сапанюк

Почти 6,5 тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья летом

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВрач-терапевт измеряет давление пациентке
Врач-терапевт измеряет давление пациентке - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Врач-терапевт измеряет давление пациентке
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Почти 6,5 тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета, а в минувшие выходные это сделали 844 жителей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Акция проводилась в том числе в Наро-Фоминске, Коломне, Чехове, Балашихе, Волоколамске и др.
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"Такой формат прохождения профосмотра пользуется спросом у жителей нашего региона. Это очень удобно, так как можно совместить прогулку и заботу о своем здоровье. Всего с начала лета свое здоровье в парках Московской области проверили почти 6,5 тысяч человек, а в минувшие входные 844", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Если у пациента возникали какие-либо осложнения, то его направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику.
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