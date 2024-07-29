https://ria.ru/20240729/zdanie-1962573840.html

Ефимов: в московской Коммунарке возвели учебное здание с ИТ-полигоном

Ефимов: в московской Коммунарке возвели учебное здание с ИТ-полигоном - РИА Новости, 29.07.2024

Ефимов: в московской Коммунарке возвели учебное здание с ИТ-полигоном

В московском районе Коммунарка ввели в эксплуатацию и передали городу учебное заведение площадью 28 тысяч квадратных метров, заявил заммэра столицы по... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T10:06

2024-07-29T10:06

2024-07-29T10:06

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958208367_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_a23a6d92c1eab53e9be30905e2dec021.jpg

МОСКВА, 29 июля — РИА Новости. В московском районе Коммунарка ввели в эксплуатацию и передали городу учебное заведение площадью 28 тысяч квадратных метров, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Четырехэтажное здание рассчитано на 1,2 тысячи мест. 1 сентября школа откроет двери для учеников. Этот объект будет включен в столичную систему образования. Всего в составе жилого комплекса строители предусмотрели три школы для 3,4 тысячи учеников, шесть детских садов более чем для 1,6 тысячи воспитанников и две поликлиники. Все объекты будут переданы городу", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Здание находится в составе жилого комплекса "Бунинские луга" на проспекте Куприна, дом 24, строение 4. Девелопером проекта выступила компания "ПИК". В нем предусмотрено 48 оснащенных учебных кабинетов, лаборатории, мастерские, зал для мероприятий, библиотека с медиатекой, медицинский кабинет, два спортзала, гимнастический и танцевальный залы."Строительство жилья предполагает обязательное развитие социальной инфраструктуры в непосредственной близости от новых домов. Мосгосстройнадзор выдал соответствующий документ, позволяющий инвестору начать процесс передачи здания городу", – приводятся слова главы Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что отличительной особенностью школы является ИТ-полигон с робоклассами и трансформируемым пространством, а также зоной для испытания и пилотирования летательных аппаратов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что учебный корпус войдет в состав школы № 338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева.

https://ria.ru/20240726/efimov-1962044877.html

https://ria.ru/20240727/investory-1962290464.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, москва