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Ефимов: в московской Коммунарке возвели учебное здание с ИТ-полигоном - РИА Новости, 29.07.2024
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10:06 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/zdanie-1962573840.html
Ефимов: в московской Коммунарке возвели учебное здание с ИТ-полигоном
Ефимов: в московской Коммунарке возвели учебное здание с ИТ-полигоном - РИА Новости, 29.07.2024
Ефимов: в московской Коммунарке возвели учебное здание с ИТ-полигоном
В московском районе Коммунарка ввели в эксплуатацию и передали городу учебное заведение площадью 28 тысяч квадратных метров, заявил заммэра столицы по... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T10:06
2024-07-29T10:06
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
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МОСКВА, 29 июля — РИА Новости. В московском районе Коммунарка ввели в эксплуатацию и передали городу учебное заведение площадью 28 тысяч квадратных метров, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Четырехэтажное здание рассчитано на 1,2 тысячи мест. 1 сентября школа откроет двери для учеников. Этот объект будет включен в столичную систему образования. Всего в составе жилого комплекса строители предусмотрели три школы для 3,4 тысячи учеников, шесть детских садов более чем для 1,6 тысячи воспитанников и две поликлиники. Все объекты будут переданы городу", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Здание находится в составе жилого комплекса "Бунинские луга" на проспекте Куприна, дом 24, строение 4. Девелопером проекта выступила компания "ПИК". В нем предусмотрено 48 оснащенных учебных кабинетов, лаборатории, мастерские, зал для мероприятий, библиотека с медиатекой, медицинский кабинет, два спортзала, гимнастический и танцевальный залы."Строительство жилья предполагает обязательное развитие социальной инфраструктуры в непосредственной близости от новых домов. Мосгосстройнадзор выдал соответствующий документ, позволяющий инвестору начать процесс передачи здания городу", – приводятся слова главы Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что отличительной особенностью школы является ИТ-полигон с робоклассами и трансформируемым пространством, а также зоной для испытания и пилотирования летательных аппаратов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что учебный корпус войдет в состав школы № 338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева.
https://ria.ru/20240726/efimov-1962044877.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Москва

Ефимов: в московской Коммунарке возвели учебное здание с ИТ-полигоном

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июля — РИА Новости. В московском районе Коммунарка ввели в эксплуатацию и передали городу учебное заведение площадью 28 тысяч квадратных метров, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Четырехэтажное здание рассчитано на 1,2 тысячи мест. 1 сентября школа откроет двери для учеников. Этот объект будет включен в столичную систему образования. Всего в составе жилого комплекса строители предусмотрели три школы для 3,4 тысячи учеников, шесть детских садов более чем для 1,6 тысячи воспитанников и две поликлиники. Все объекты будут переданы городу", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
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Здание находится в составе жилого комплекса "Бунинские луга" на проспекте Куприна, дом 24, строение 4. Девелопером проекта выступила компания "ПИК". В нем предусмотрено 48 оснащенных учебных кабинетов, лаборатории, мастерские, зал для мероприятий, библиотека с медиатекой, медицинский кабинет, два спортзала, гимнастический и танцевальный залы.
"Строительство жилья предполагает обязательное развитие социальной инфраструктуры в непосредственной близости от новых домов. Мосгосстройнадзор выдал соответствующий документ, позволяющий инвестору начать процесс передачи здания городу", – приводятся слова главы Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.
Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что отличительной особенностью школы является ИТ-полигон с робоклассами и трансформируемым пространством, а также зоной для испытания и пилотирования летательных аппаратов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что учебный корпус войдет в состав школы № 338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
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