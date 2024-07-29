https://ria.ru/20240729/zasedanie-1962624275.html

В Молдавии отложили суд по делу о финансировании партии "Шор"

В Молдавии отложили суд по делу о финансировании партии "Шор" - РИА Новости, 29.07.2024

В Молдавии отложили суд по делу о финансировании партии "Шор"

Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила в понедельник, что заседание суда по делу о ее возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор" отложено... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T10:39

2024-07-29T10:39

2024-07-29T10:39

в мире

гагаузия

кишинев

молдавия

евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 29 июл – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила в понедельник, что заседание суда по делу о ее возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор" отложено на 31 июля, на слушания не явился свидетель обвинения. Сторонники главы Гагаузии собрались в ее поддержку перед зданием суда Кишинева, где проходило рассмотрение дела. Митингующие скандировали "Победа" и призывали власти подать в отставку. "Когда я шла на судебное заседание, я не думала, что оно будет таким коротким. Пять минут, и оно закончилось. Сегодня на слушания не явилась свидетельница со стороны обвинения. То есть уже было понятно, что мы не могли продолжать судебное заседание. Следующее заседание состоится послезавтра", - заявила Гуцул собравшимся. По ее словам, также был утвержден график заседаний до декабря. "Практически каждые два-три дня будут заседания. Было бы хорошо, если бы они так работали по борьбе с преступностью, а не против тех, кто старается улучшить жизнь людей", - пояснила глава Гагаузии. Судебный процесс против Гуцул начался 30 апреля. Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20240430/storonniki-1943139949.html

https://ria.ru/20240423/gagauziya-1941653503.html

https://ria.ru/20240527/gagauziya-1948588288.html

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в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул