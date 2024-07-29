https://ria.ru/20240729/zapad-1962804130.html

В Турции рассказали, с какой стороны Запад хочет ударить по России

В Турции рассказали, с какой стороны Запад хочет ударить по России - РИА Новости, 29.07.2024

В Турции рассказали, с какой стороны Запад хочет ударить по России

США и ЕС активизируют политику в отношении Армении для борьбы с Россией, заявил профессор университета Анкары Йылдыз Бозкуш в статье для агентства "Анадолу". РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T22:01

2024-07-29T22:01

2024-07-29T22:42

в мире

сша

россия

украина

армения

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937874156_0:251:3072:1978_1920x0_80_0_0_1b965ef5f0a19dbc4289b59e7152a4b6.jpg

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. США и ЕС активизируют политику в отношении Армении для борьбы с Россией, заявил профессор университета Анкары Йылдыз Бозкуш в статье для агентства "Анадолу"."Поднимая вопрос о вступлении Армении в Евросоюз, Брюссель тем самым пытается послать сигнал региональным государствам, прежде всего России и Ирану. Это означает, что ЕС, как и США, хочет использовать Армению в качестве арены борьбы", — говорится в публикации.Как отметил Бозкуш, страны Евросоюза пытаются привлечь бывшую советскую республику, обещая членство в ЕС и предоставление ей пакетов финансовой помощи.Эксперт также призвал обратить внимание на армяно-американские военные учения, которые прошли в июле. По его мнению, проведением таких маневров на южной границе России в период СВО на Украине США хотели "послать сигнал" Москве.По словам аналитика, тот факт, что в Министерстве обороны Армении будет работать американский военный представитель, также говорит о том, что в отношениях между двумя странами начался новый "стратегический период".В марте секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что страна идет по пути диверсификации экономики, политики и сферы безопасности, приобретая партнеров не только на Западе, но и в Азии. По его словам, Ереван не призывают портить отношения с Москвой. Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин, в свою очередь, заявлял, что США, пригласив Армению и Азербайджан на саммит НАТО, стремятся оторвать их от Москвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240729/vsu-1962757668.html

https://ria.ru/20240729/svo-1962788052.html

сша

россия

украина

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, армения, евросоюз, нато