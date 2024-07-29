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В Турции рассказали, с какой стороны Запад хочет ударить по России
В Турции рассказали, с какой стороны Запад хочет ударить по России - РИА Новости, 29.07.2024
В Турции рассказали, с какой стороны Запад хочет ударить по России
США и ЕС активизируют политику в отношении Армении для борьбы с Россией, заявил профессор университета Анкары Йылдыз Бозкуш в статье для агентства "Анадолу". РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T22:01
2024-07-29T22:01
2024-07-29T22:42
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. США и ЕС активизируют политику в отношении Армении для борьбы с Россией, заявил профессор университета Анкары Йылдыз Бозкуш в статье для агентства "Анадолу"."Поднимая вопрос о вступлении Армении в Евросоюз, Брюссель тем самым пытается послать сигнал региональным государствам, прежде всего России и Ирану. Это означает, что ЕС, как и США, хочет использовать Армению в качестве арены борьбы", — говорится в публикации.Как отметил Бозкуш, страны Евросоюза пытаются привлечь бывшую советскую республику, обещая членство в ЕС и предоставление ей пакетов финансовой помощи.Эксперт также призвал обратить внимание на армяно-американские военные учения, которые прошли в июле. По его мнению, проведением таких маневров на южной границе России в период СВО на Украине США хотели "послать сигнал" Москве.По словам аналитика, тот факт, что в Министерстве обороны Армении будет работать американский военный представитель, также говорит о том, что в отношениях между двумя странами начался новый "стратегический период".В марте секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что страна идет по пути диверсификации экономики, политики и сферы безопасности, приобретая партнеров не только на Западе, но и в Азии. По его словам, Ереван не призывают портить отношения с Москвой. Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин, в свою очередь, заявлял, что США, пригласив Армению и Азербайджан на саммит НАТО, стремятся оторвать их от Москвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, сша, россия, украина, армения, евросоюз, нато
В мире, США, Россия, Украина, Армения, Евросоюз, НАТО
В Турции рассказали, с какой стороны Запад хочет ударить по России
Бозкуш: Запад подбирается к Армении для борьбы с Россией
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
США и ЕС активизируют политику в отношении Армении для борьбы с Россией, заявил профессор университета Анкары Йылдыз Бозкуш в статье для агентства "Анадолу
".
"Поднимая вопрос о вступлении Армении в Евросоюз, Брюссель тем самым пытается послать сигнал региональным государствам, прежде всего России и Ирану. Это означает, что ЕС, как и США, хочет использовать Армению в качестве арены борьбы", — говорится в публикации.
Как отметил Бозкуш, страны Евросоюза пытаются привлечь бывшую советскую республику, обещая членство в ЕС и предоставление ей пакетов финансовой помощи.
Эксперт также призвал обратить внимание на армяно-американские военные учения, которые прошли в июле. По его мнению, проведением таких маневров на южной границе России в период СВО на Украине США хотели "послать сигнал" Москве.
По словам аналитика, тот факт, что в Министерстве обороны Армении будет работать американский военный представитель, также говорит о том, что в отношениях между двумя странами начался новый "стратегический период".
В марте секретарь Совбеза Армении Армен Григорян
заявил, что страна идет по пути диверсификации экономики, политики и сферы безопасности, приобретая партнеров не только на Западе, но и в Азии. По его словам, Ереван
не призывают портить отношения с Москвой. Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин, в свою очередь, заявлял, что США, пригласив Армению и Азербайджан на саммит НАТО
, стремятся оторвать их от Москвы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>