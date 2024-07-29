Рейтинг@Mail.ru
В Турции рассказали, с какой стороны Запад хочет ударить по России - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:01 29.07.2024 (обновлено: 22:42 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/zapad-1962804130.html
В Турции рассказали, с какой стороны Запад хочет ударить по России
В Турции рассказали, с какой стороны Запад хочет ударить по России - РИА Новости, 29.07.2024
В Турции рассказали, с какой стороны Запад хочет ударить по России
США и ЕС активизируют политику в отношении Армении для борьбы с Россией, заявил профессор университета Анкары Йылдыз Бозкуш в статье для агентства "Анадолу". РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T22:01
2024-07-29T22:42
в мире
сша
россия
украина
армения
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937874156_0:251:3072:1978_1920x0_80_0_0_1b965ef5f0a19dbc4289b59e7152a4b6.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. США и ЕС активизируют политику в отношении Армении для борьбы с Россией, заявил профессор университета Анкары Йылдыз Бозкуш в статье для агентства "Анадолу"."Поднимая вопрос о вступлении Армении в Евросоюз, Брюссель тем самым пытается послать сигнал региональным государствам, прежде всего России и Ирану. Это означает, что ЕС, как и США, хочет использовать Армению в качестве арены борьбы", — говорится в публикации.Как отметил Бозкуш, страны Евросоюза пытаются привлечь бывшую советскую республику, обещая членство в ЕС и предоставление ей пакетов финансовой помощи.Эксперт также призвал обратить внимание на армяно-американские военные учения, которые прошли в июле. По его мнению, проведением таких маневров на южной границе России в период СВО на Украине США хотели "послать сигнал" Москве.По словам аналитика, тот факт, что в Министерстве обороны Армении будет работать американский военный представитель, также говорит о том, что в отношениях между двумя странами начался новый "стратегический период".В марте секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что страна идет по пути диверсификации экономики, политики и сферы безопасности, приобретая партнеров не только на Западе, но и в Азии. По его словам, Ереван не призывают портить отношения с Москвой. Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин, в свою очередь, заявлял, что США, пригласив Армению и Азербайджан на саммит НАТО, стремятся оторвать их от Москвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240729/vsu-1962757668.html
https://ria.ru/20240729/svo-1962788052.html
сша
россия
украина
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937874156_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_0cd77a779fdc4d426488643382e49282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, армения, евросоюз, нато
В мире, США, Россия, Украина, Армения, Евросоюз, НАТО
В Турции рассказали, с какой стороны Запад хочет ударить по России

Бозкуш: Запад подбирается к Армении для борьбы с Россией

© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканские военные во время учений
Американские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американские военные во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. США и ЕС активизируют политику в отношении Армении для борьбы с Россией, заявил профессор университета Анкары Йылдыз Бозкуш в статье для агентства "Анадолу".
"Поднимая вопрос о вступлении Армении в Евросоюз, Брюссель тем самым пытается послать сигнал региональным государствам, прежде всего России и Ирану. Это означает, что ЕС, как и США, хочет использовать Армению в качестве арены борьбы", — говорится в публикации.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
"Очень больно": в ВСУ обиделись на одесситов
Вчера, 17:30
Как отметил Бозкуш, страны Евросоюза пытаются привлечь бывшую советскую республику, обещая членство в ЕС и предоставление ей пакетов финансовой помощи.
Эксперт также призвал обратить внимание на армяно-американские военные учения, которые прошли в июле. По его мнению, проведением таких маневров на южной границе России в период СВО на Украине США хотели "послать сигнал" Москве.
По словам аналитика, тот факт, что в Министерстве обороны Армении будет работать американский военный представитель, также говорит о том, что в отношениях между двумя странами начался новый "стратегический период".
В марте секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что страна идет по пути диверсификации экономики, политики и сферы безопасности, приобретая партнеров не только на Западе, но и в Азии. По его словам, Ереван не призывают портить отношения с Москвой. Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин, в свою очередь, заявлял, что США, пригласив Армению и Азербайджан на саммит НАТО, стремятся оторвать их от Москвы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Военнослужащие ведут огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
"Попали в цель": в США рассказали о крупном провале в зоне СВО
Вчера, 19:40
 
В миреСШАРоссияУкраинаАрменияЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала