https://ria.ru/20240729/zapad-1962228839.html

"Будет очень тяжело". Запад нашел способ избавиться от украинцев

"Будет очень тяжело". Запад нашел способ избавиться от украинцев - РИА Новости, 29.07.2024

"Будет очень тяжело". Запад нашел способ избавиться от украинцев

Страны ЕС уже не готовы во всем поддерживать украинских беженцев. Мужчин хотят вынудить вернуться домой и пополнить ряды ВСУ. В то же время польские власти... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T08:00

2024-07-29T08:00

2024-07-29T08:02

польша

германия

варшава

олаф шольц

евросоюз

украина

радослав сикорский

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Страны ЕС уже не готовы во всем поддерживать украинских беженцев. Мужчин хотят вынудить вернуться домой и пополнить ряды ВСУ. В то же время польские власти прогнозируют в скором времени новую волну мигрантов. Об их перспективах в Европе — в материале РИА Новости.Новые условия"Можно навязать такие условия пребывания украинцев в ЕС, которые побудят их выполнять долг по защите родины", — заявил глава польского МИД Радослав Сикироский. По его словам, такие дискуссии сейчас ведутся на уровне Евросоюза. В Польше уже формируют военный легион из беженцев, к которому присоединились сотни человек.Варшава признает: Киев страдает от нехватки вооружений и военнослужащих. По словам министра, европейские государства должны во всем поддерживать партнера. "В странах ЕС есть сотни тысяч потенциальных новобранцев, которые обязаны защищать родину, и Польша здесь в авангарде помощи Украине, чтобы подготовить этих людей к военной службе", — сказал Сикорский.Однако едва ли это существенно сократит в стране численность украинцев. Вероятно, их будет только больше. Глава департамента гражданской защиты и антикризисного управления МВД Дариуш Марчинский, выступая перед польским парламентом, отметил: есть четкие признаки того, что осенью и зимой возможен новый большой приток мигрантов.Из-за потери большей части мощностей по производству электроэнергии и тепла эта зима может стать очень тяжелой для Украины, соглашается с прогнозом чиновника Радослав Сикорский. Министр предполагает, что большинство населенных пунктов в стране станут непригодными для проживания. Поэтому в Варшаве ожидают наплыв беженцев, но пока не уточняют, в каком количестве.Вряд ли им будут особо рады. В июне соцопрос Варшавского университета показал, что только 17% поляков готовы принять беженцев с возможностью долгосрочного пребывания. Это на 37% меньше, чем год назад. Подавляющее большинство — 95%— считает, что пособия для украинцев нужно сократить.Проблемы и претензииПольша постепенно сворачивает поддержку приехавших соседей и ужесточает правила. С начала июля отменили льготы владельцам жилья за размещение украинских мигрантов. Ранее правительство выплачивало по 40 злотых (около десяти долларов) в день за каждого принятого беженца. Оказалось, что этим могли пользоваться украинцы, имеющие в собственности дома, которые они предоставляли родственникам.Также недавно там приняли закон, обязывающий украинских детей посещать польские школы, иначе родителей лишат соцвыплат по 800 злотых (более 200 долларов) на ребенка и оштрафуют на 100 злотых (около 25 долларов) за каждого. При этом нововведение создало проблемы для самой Варшавы.Весной правительство подсчитало, что в сентябре в школы поступит от 50 до 60 тысяч новых учеников с Украины. Теперь ясно, что их может быть до 80 тысяч. Лимит решили увеличить с 25 до 29 человек в классе, но мест на всех все равно не хватит.Доктор Варшавского университета Роберт Станишевский обратил внимание, что возможность украинцев ходить в польские школы — единственное, что поляки продолжают преимущественно поддерживать. При этом около 40% выступают за преподавание исключительно по польской программе."Все больше и больше людей видят различия между народами", — утверждает исследователь. По словам Станишевского, местных не устраивает менталитет украинцев и претензионное отношение к стране.Финансовый вопросВпрочем, Польша для украинцев — не самая предпочтительная страна. Поддержкой со стороны государства довольны только 54% беженцев. Для сравнения: в Германии этот показатель — около 84%.По данным Евростата, к концу мая почти 4,3 миллиона украинцев получили убежище в Евросоюзе. Больше всего — в Германии (1 332 515 человек), Польше (953 225) и Чехии (356 405). Совет ЕС продлил срок временной защиты до марта 2026-го. Это предполагает выполнение обязательств всеми странами-членами.Национальные лидеры потребовали дополнительных средств из бюджета Брюсселя на поддержку украинцев. Канцлер ФРГ Олаф Шольц попросил Еврокомиссию рассмотреть этот вопрос в отношении Германии, Польши и Чехии, так как там приняли больше всего всех беженцев.В последние месяцы вокруг украинских мигрантов в Германии идут напряженные дискуссии. Некоторые оппозиционные политики, а также партнер Шольца по либеральной коалиции СВДП, уверены, что Берлин должен сократить социальную помощь беженцам, которые все еще не нашли работу."У нас везде нехватка рабочей силы — например, в сфере общественного питания, строительства или ухода. Мы больше не должны использовать деньги налогоплательщиков для финансирования безработицы", — заявил генсек СВДП Биджан Джир-Сарай.Однако тенденция к сокращению поддержки украинцев растет не только в основных принимающих странах. Президент Словакии Петер Пеллегрини подписал закон, ограничивающий выплату компенсации за жилье. Теперь ее будут перечислять лишь в течение 120 дней от первого предоставления убежища на территории страны.В Великобритании, по данным Красного Креста, тысячи украинцев могут остаться без крыши над головой. Там они становятся бездомными в четыре раз чаще местных — из-за недостаточных мер поддержки. Многим жилье недоступно, потому что цены очень высокие. Проблемой стали и бытовые конфликты с арендодателями.Пребывание украинских беженцев в Европе совпало с эпохой постепенного отказа от чрезмерной иммиграции. Прием уже не такой радушный, как два года назад, а заявления и призывы политиков — менее гостеприимные и более радикальные. Судьба миллионов людей в Европе остается неопределенной. При этом возвращаться на родину они не хотят. В частности, более половины украинцев — 57% — в ФРГ видят будущее своих детей в именно этой стране. Но позволят ли им такое, большой вопрос.

польша

германия

варшава

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, германия, варшава, олаф шольц, евросоюз, украина, радослав сикорский