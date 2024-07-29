https://ria.ru/20240729/zakonoproekt-1962577446.html

В ГД внесут проект об ограничении переработки при ненормированном графике

В ГД внесут проект об ограничении переработки при ненормированном графике - РИА Новости, 29.07.2024

В ГД внесут проект об ограничении переработки при ненормированном графике

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесут в ГД законопроект, устанавливающий предельное количество часов... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T00:14

2024-07-29T00:14

2024-07-29T04:51

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесут в ГД законопроект, устанавливающий предельное количество часов переработки при ненормированном рабочем дне - не выше 120 часов в год, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. Как говорится в документе, дополнения вносятся в статью 101 Трудового кодекса РФ. "Время, фактически отработанное работником, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, за пределами установленной для данного работника продолжительности рабочего дня (смены), не должно суммарно превышать 120 часов в год", - сказано в проекте закона. Кроме того, законопроектом предлагается предоставлять дополнительные дни отпуска сотруднику в прямой зависимости от количества переработок, а работодателей обязать чëтко фиксировать время переработки своих сотрудников. "Одновременно предусмотрено исключение применения данных положений для руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров, а также для заключивших трудовые договоры членов коллегиальных исполнительных органов организаций, поскольку организовать учет времени их работы в неурочные часы не представляется возможным. Особенности применения ненормированного рабочего дня в отношении указанных работников могут устанавливаться учредительными документами юридического лица (организации), локальными нормативными актами, трудовыми договорами либо решениями работодателя, уполномоченных органов юридического лица, а равно и собственника имущества организации или уполномоченных собственниками лиц", - уточняется в пояснительной записке к законопроекту. Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта позволит защитить законные права и интересы работников на отдых и обеспечит сохранение их здоровья.

https://ria.ru/20240727/rabota-1962335842.html

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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф