https://ria.ru/20240729/zaderzhanie-1962596385.html

В ДНР задержали мужчину, готовившего подрыв автомобиля Минобороны

В ДНР задержали мужчину, готовившего подрыв автомобиля Минобороны - РИА Новости, 29.07.2024

В ДНР задержали мужчину, готовившего подрыв автомобиля Минобороны

Сотрудники ФСБ задержали в ДНР мужчину, который по заданию украинской разведки планировал подорвать служебный автомобиль российского Минобороны, сообщили... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T07:02

2024-07-29T07:02

2024-07-29T11:25

происшествия

россия

украина

донецкая народная республика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ДОНЕЦК, 29 июл — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали в ДНР мужчину, который по заданию украинской разведки планировал подорвать служебный автомобиль российского Минобороны, сообщили журналистам в региональном управлении спецслужбы. "УФСБ России по Донецкой Народной Республике с поличным задержан гражданин России, выполнявший задание ГУР МО Украины по подрыву служебного автомобиля Министерства обороны России с использованием самодельного взрывного устройства", — говорится в релизе. На видео, предоставленном управлением, видно, как мужчина извлекает из тайника самодельное взрывное устройство, после чего его задерживают. В ФСБ уточнили, что узнали о тайнике и установили за ним слежку. В самодельной бомбе, по предварительной оценке, было 800 граммов тротила. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту. Задержанный дал признательные показания и рассказал о работе на противника. Сейчас проводятся следственные действия и дополнительные оперативно-разыскные мероприятия.

https://ria.ru/20240726/avto-1962072782.html

https://ria.ru/20240710/fsb-1958676114.html

россия

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания мужчины, планировавшего подорвать служебный автомобиль МО РФ Мужчина, планировавший подорвать служебный автомобиль МО РФ, задержан в ДНР, когда забирал взрывное устройство из тайника. Он действовал по заданию ГУР Украины и уже дал признательные показания. 2024-07-29T07:02 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, украина, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)