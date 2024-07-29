https://ria.ru/20240729/zaderzhanie-1962596385.html
В ДНР задержали мужчину, готовившего подрыв автомобиля Минобороны
В ДНР задержали мужчину, готовившего подрыв автомобиля Минобороны - РИА Новости, 29.07.2024
В ДНР задержали мужчину, готовившего подрыв автомобиля Минобороны
Сотрудники ФСБ задержали в ДНР мужчину, который по заданию украинской разведки планировал подорвать служебный автомобиль российского Минобороны, сообщили... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T07:02
2024-07-29T07:02
2024-07-29T11:25
происшествия
россия
украина
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДОНЕЦК, 29 июл — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали в ДНР мужчину, который по заданию украинской разведки планировал подорвать служебный автомобиль российского Минобороны, сообщили журналистам в региональном управлении спецслужбы. "УФСБ России по Донецкой Народной Республике с поличным задержан гражданин России, выполнявший задание ГУР МО Украины по подрыву служебного автомобиля Министерства обороны России с использованием самодельного взрывного устройства", — говорится в релизе. На видео, предоставленном управлением, видно, как мужчина извлекает из тайника самодельное взрывное устройство, после чего его задерживают. В ФСБ уточнили, что узнали о тайнике и установили за ним слежку. В самодельной бомбе, по предварительной оценке, было 800 граммов тротила. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту. Задержанный дал признательные показания и рассказал о работе на противника. Сейчас проводятся следственные действия и дополнительные оперативно-разыскные мероприятия.
https://ria.ru/20240726/avto-1962072782.html
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россия
украина
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Кадры задержания мужчины, планировавшего подорвать служебный автомобиль МО РФ
Мужчина, планировавший подорвать служебный автомобиль МО РФ, задержан в ДНР, когда забирал взрывное устройство из тайника. Он действовал по заданию ГУР Украины и уже дал признательные показания.
2024-07-29T07:02
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происшествия, россия, украина, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ДНР задержали мужчину, готовившего подрыв автомобиля Минобороны
В ДНР задержали мужчину, планировавшего подорвать служебный автомобиль МО России